Šefovi nemaju ured, a zaposleni kažu: U Hrvatskoj se može dobro živjeti

Trenutno zauzimaju dva kata poslovne zgrade u Vukasovićevoj ulici, a treći će uskoro biti spreman primiti zaposlenike. Poslovni prostor je otvorenog tipa. Prvo što vas dočeka, osim recepcije, je prostor za druženje i velika kuhinja. Bilo je vrijeme ručka pa su zaposlenici na visokom stolu zajedno ručali. Društvo im pravi i kujica koja rado dođe pozdraviti svaku osobu, no draže joj je 'užicati' neki komad hrane.

Situacija je opuštena, oni koji ne jedu sjede u blizini i rade na prijenosnim računalima. Bilo je i onih koji su u ruke uzeli joysticke i 'nabacili' koju nogometnu utakmicu na PlayStation. Oni koji žele drugačiji tip rekreacije mogu se zaputiti u teretanu i pustiti koju kap znoja.

Zanimljivo je da, iako na dva kata, u prostorijama Degordiana nema ureda za šefove. Daniel Ackermann i Tomislav Grubišić rade među zaposlenicima.

Priča je počela davno, još dok su bili u srednjoškolskim klupama. Radili su tada internet stranice za kafiće te su za svoje potrebe radili oglašavanje. Pokušavali su na sve načine, a tada je došao i red na Facebook kojim se 2009. godine nije bavio nitko od oglašivača.

Kada su nakon jednog testa vidjeli koliko je posjetitelja došlo na njihove stranice odlučili se na riskantnu odluku. Fokusirali su se na Facebook.

- To je bio nevjerojatan rezultat, a Facebook nitko nije koristio za marketing, nama je to bilo kao 'eureka'. U tom trenutku smo donijeli odluku, koja je bila riskantna, no mislim da je bila jako pametna - rekao je Ackermann objašnjavajući da su se odlučili fokusirati na jednu nišu i tamo biti najbolji.

- Tako smo se fokusirali na društvenu mrežu, na Facebook - kazao je.

U avanturu su krenuli samo njih dvojica, no svakih šest mjeseci broj zaposlenika se udvostručavao.

- To je nevjerojatno raslo. Tom taktikom smo u par godina došli do toga da imamo 30 ljudi, a druga najveća agencija je imala 10 ljudi. Znači, netko tko se bavi sa svime ima 10 ljudi, a mi koji smo se specijalizirali imamo tri puta više ljudi. To je super primjer bilo kome tko razmišlja o poduzetništvu. Najbolje je uzeti jednu nišu, specijalizirati se i tu biti najbolji. Tu taktiku smo mi uzeli i uspjela je - rekao je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Rano su shvatili da ne mogu sve sami raditi pa su tvrtku počeli graditi na način da ona funkcionira kao da oni ne postoje.

- Mnogi vlasnici, kada krenu, uključeni su u svaki segment poslovanja, odlaze na svaki sastanak i dogovaraju sve detalje. Oni su zvijezde, dok su im svi zaposleni asistenti. To nije skalabilno. Tako ne možeš narasti i napraviti ništa veliko. - objašnjava.

Vidjeli su priliku u Facebooku i iskoristili je. No, to je bilo prije 10 godina. Zanimalo nas je postoji li u ovom trenutku nešto za što bi se sada odlučili kao prilikom početaka za Facebook.

- Teško je reći, to može biti nekakav big data, proizvodnja softvera, performance marketing, marketing automation... Stalno postoje neke niše. Potrebno je dobro odabrati, razviti ogromnu ekspertizu i iskoristiti to. Primjerice, mi smo krenuli s Facebookom i s vremenom smo kao tvrtka postali vrhunski stručnjaci u tom području. No, mentalitet naše tvrtke nije takav da stojimo na mjestu, već se stalno želimo razvijati, učiti i usavršavati, kako na postojećim, tako i na novim područjima. To je nekako prirodno dovelo do toga da smo kroz ovih 10 godina od naše prve usluge, Social Media Marketinga, razvili još desetak novih. Više ne radimo samo Facebook, već cjelokupne marketinške strategije, kreativne koncepte i produkciju sadržaja, digitalno oglašavanje, performance marketing, web analitike i optimizacije, digitalni PR, edukacije i konzultacije, kao i izrade webova te aplikacija, do najnovije usluge, odnosno izrade vizualnog identiteta i branding. Siguran sam da ćemo se s vremenom još više usavršavati i na novim područjima, to nije upitno - rekao je Ackermann

Smatra da to što su nastali u Hrvatskoj je zapravo prednost jer, kako kaže, ne bi postigli ovakav uspjeh da su s radom krenuli u New Yorku ili Londonu.

- Da smo nastali u New Yorku, ne bi napravili ni blizu što smo ovdje napravili. Ovdje nema ničega, kada smo pokrenuli agenciju bili smo cool, nešto drugačije i svi su pričali o nama. Dok, ako nastaneš, primjerice u New Yorku, možda imaš bolju birokraciju, no tamo bismo bili samo jedan od tisuće i da se izdvojiš bilo bi nemoguće. To što smo nastali u Hrvatskoj je zapravo nama brutalno jer tržište postoji, nije razvijeno i ima strašno puno potencijala da budeš bolji i drugačiji i da izrasteš tu i kreneš internacionalno. Sada imamo klijente diljem Europe, no i Amerike, na zapadu i istoku. - rekao je.

U 10 godina postojanja Degordiana došlo je do velikih promjena u oglašavanju.

- Svi su nekako gledali offline kanale, sam internet i Facebook bili su odvojeni - objašnjava Ackermann koji smatra da se kroz ovih 10 godina digital integrirao, dok se očekuje sve jača integracija i oflinea i onlinea.

- To je definitivno trend koji je sada istražen i koji će se nastaviti. S druge strane, mislim da će se digitalni dio, kako počinje rasti naša svijest i znanje o njemu, sve više integrirati u poslovanje firmi. Ima sve više primjera gdje firme digitaliziraju svoje dućane, povezuju ih i uvode nove tehnologije, alate... trend digitalne transformacije sad nastupa snažnije - kazao je Ackermann.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Promijenio se i profil zaposlenika. Kaže kako u marketingu 'više nisu ludi kreativci' već su to često inženjeri i matematičari.

- Oni sve računaju, analiziraju i gledaju gdje su im bolji povrati. Sve se jako mijenja - objašnjava.

Firma ne može biti uspješna bez kvalitetnih zaposlenika. Radne snage u Hrvatskoj nedostaje na dosta područja. Iznimka nije ni u ovom sektoru, no tu je problem i u cijelom svijetu. Ackermann je mišljenja da digital toliko brzo raste da je bilo teško takav rast predvidjeti prije 10, 20 godina.

- Danas nedostaje ljudi u skoro svim sektorima, no najbolji pokazatelj ove industrije je vrijeme krize. Prije 10 godina, većina firmi je dijelilo otkaze, nezaposlenost je rasla, no IT segmentu je i tada nedostajalo ljudi. A danas nedostaje ogroman broj ljudi. To je velik problem. Mi češće imamo problem s pronalaskom ljudi nego projekata. Problem je i što cijena radne snage raste. Sve radne snage, a pogotovo u digitalnom dijelu. Rast plaća je definitivno poželjan, no prebrz rast može biti nezdrav. Jer rast plaća traži rast cijena, rast cijena traži veće budžete, a budžeti klijenata ne rastu jednako brzo. Rezultat može biti smanjenje kvalitete što nikome nije u interesu. Nedostatak ljudi u digitalu je velik diljem svijeta. Strane firme jako podlježu outsourceanju s vanjskih tržišta pa tako i iz Hrvatske i regije. Imaju ogromne zahtjeve, traže top talent. Tako da se hrvatski klijenti natječu za talente s istim tim stranim firmama koje imaju veće budžete. Klijenti moraju biti više svjesni ovog problema i biti spremni povećavati budžete ako žele zadržati kvalitetu - izjavio je.

Smatra da je naše školstvo neprilagođeno potrebama i da dosta zaostaje. Na fakultetima, kaže, ne spominje se ništa što oni rade.

- Već smo se pripremili da naši praktikanti skoro ništa ne znaju. Imaju teoriju i širinu, ali mi ih moramo educirati kada dođu kod nas kako bi za 3-4 godine mogli nešto znati. Fakulteti pripremaju strašno malo ljudi. Samo u Hrvatskoj na godišnjoj razini nedostaje tisuće programera - rezonira Ackermann i dodaje da je nedovoljna promocija ove industrije koja je 'nova nafta, zlatna groznica'.

Kako do posla u Degordianu

Degordian je bio više puta najbolji poslodavac i vjerojatno mnogi žele raditi u Degordianu.

Proces zapošljavanja je dosta težak i oni inzistiraju na ogromnoj kvaliteti kandidata kao i na tome da kandidati odgovaraju kulturi koju njeguje tvrtka.

- Jako pazimo da se ljudi uklope u našu kulturu i gledamo da je ta osoba potencijal. Bitnije nam je naći osobu koja je ogroman potencijal i kulturni fit, a tek onda gledamo znanje. Puno je lakše izgraditi znanje, za razliku od prve dvije stvari - objašnjava.

Konkurencija je velika, radnika malo, kako onda zadržati radnike?

- Nama je bio fokus napraviti neku kulturu, gdje će ljudi biti istinski sretni, zadovoljni i ugodno se osjećati, gdje ćemo svi funkcionirati kao tim i raditi na našoj viziji i misiji. Kulturu ne čine benefiti, nego ljudi i ponašanja. Uvijek smo na tome inzistirali i mislim da smo izgradili nešto jedinstveno - rekao je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nama su ljudi na dnevnoj razini head huntani, ne iz Hrvatske, nego iz Londona i New Yorka gdje nude nezamislive plaće, plaće koje Degordian sigurno ne može omogućiti. - Ljudi neće ni razmišljati o nečem drugom ako im omogućimo plaću koja može osigurati lijep život u Hrvatskoj, kao i radno mjesto na kojem će se razvijati, mnogo učiti i biti sretni. - kazao je.

Hrvoje Pilić jedan je od zaposlenika s najdužim stažem u Degordianu. Tu je nešto više od sedam godina. Došao je pred kraj fakulteta i svoju karijeru je započeo kao praktikant.

- I korak po korak, kako se razvijala cijela priča, zaposlio sam se i dalje nastavio raditi i postao voditelj jednog segmenta, pa drugog i danas sam voditelj performance marketing odjela. U početku smo počeli skromno i radili smo s manjim klijentima na našem tržištu, jako brzo smo počeli raditi i s velikim inozemnim klijentima. Razvijamo rješenja koja su pogodna za lokalna i globalna poduzeća, čak više nije niti važno odakle dolaziš jer je tržište globalno. Uzmimo samo za primjer jednog našeg klijenta iz Australije za kojeg smo pokrivali više od 200 država. To je doslovno više od ukupnog broja suverenih država priznatih od strane UN-a ako ih gledamo na način kako ih percipiraju Google i Facebook, dakle sve smo ih pokrili. - ispričao nam je Hrvoje.

Dodao je kako je u ovom poslu potrebno cijelo vrijeme učiti.

- To je standardni dio, nešto što se očekuje i zahtijeva od samih pozicija u Degordianu i samoj industriji. Moraš dan i noć biti u toku, učiti nove stvari. Dan danas mislim da ne znam ništa iako sam već jako dugo u tome. Na primjer, procesi koje razvijamo unutar odjela performance marketinga baziraju se na inženjerskom pristupu i primjeni znanstvenih metoda, zato nam je važno stalno pratiti što se događa i konstantno raditi na optimizaciji. Naglasak našeg odjela je na multidisciplinarnom timu i uvijek su nam zanimljivi ljudi koji dolaze iz različitih područja, konkretno iz marketinških i tehničkih područja, zatim ekonomije, psihologije, ali i iz segmenta komunikacija - rekao je.

Na početku ga je u tvrtku privukla znatiželja i činjenica da se našao u tome. Ono što ga je zadržalo je vizija samog Degordiana.

Dora Medić studentica je psihologije koja je se timu pridružila prije godinu i pol dana. Zadovoljna je svojim poslom, kolegama i organizacijom.

- Svemu se pristupa kao da je izazov i svi imamo pozitivni nagon za uspjehom i stvaranjem nečeg novog i to je ono što me drži tu - kazala nam je i dodala kako uspijeva uskladiti i svoje studentske obaveze s poslom.

Tu je i student ekonomije Josip Mileta koji je za Degordian čuo na jednom predavanju na fakultetu te se nekoliko mjeseci kasnije prijavio na natječaj i dobio posao. U timu je gotovo dvije godine.

- Sada sam više integriran u tim, imam dosta više obveza. Ne gledaju me kao klasičnog praktikanta koji, kao u nekim firmama, nose kave i fotografiraju. Ovdje vjeruju u svoje zaposlenike i studente i ostavljaju im mogućnost napretka i edukacija - rekao je Josip.

Na pitanje jesu li ikada razmišljali o odlasku iz zemlje odgovaraju gotovo jednako - u Hrvatskoj se može dobro živjeti.

Tri su ureda Degordiana. Jedan je u Zagrebu, drugi u Beogradu, a treći u Mostaru. Vizija tvrtke je izlazak na svjetsku scenu.

- Imamo bolesnu ambiciju i motivaciju. Želimo ostaviti trag i napraviti nešto što nitko nije napravio u Hrvatskoj. Stvarno nam je plan i vizija da imamo urede u Austriji, Italiji, New Yorku, Hong Kongu i da budemo internacionalna kompanija. Mislim da to možemo. Imamo jako dobar tim i ništa nam nije prepreka. U idućih 10 godina, siguran sam da ćemo vidjeti ovakvih stvari - zaključuje Ackermann.