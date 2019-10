Provjerite kako rade trgovine na blagdan Svih Svetih

Ako ste sutra, na blagdan Svih Svetih namjeravali u nabavu namirnica, većina trgovina radi, uglavnom skraćeno. Trgovine u velikim trgovačkim centrima su zatvorene.

Konzumove trgovine rade skraćeno. Pregled radnog vremena trgovina možete pogledati ovdje. Lidlove trgovine također će raditi na blagdan i to uglavnom do 18 sati, a ponegdje i do 21 sat.

Većina Kauflandovih trgovina radit će po nedjeljnom radnom vremenu, od 8 do 21 sat. Radno vrijeme Intersparovih trgovina bit će kao u nedjelju, uglavnom od 8 do 14 sati.

Trgovine u Arena Centru će biti zatvorene, a Interspar će raditi od 8 do 14 sati. I trgovine u Avenue Mallu će biti zatvorene. Za blagdan Svih Svetih Westgate Shopping City neće raditi, stoji na njihovim stranicama.

City Center one također ne radi na blagdan Svih Svetih, dok Interspar trgovina radi do 14 sati.

"TC King Cross će u petak na Dan svih svetih, 1.11.2019., raditi po sljedećem radnom vremenu: Centar zatvoren. Interspar radi od 8 do 20 sati", stoji na stranicama centra.