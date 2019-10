Istražili smo cijene: Krizantema na Mirogoju stoji 30 kuna, a na Kvatriću samo 10

Za jednu krizantemu platit će 30 kuna, ruža će vas stajati 20, cvjetna je košarica između 70 i 100, tegla multiflore 40, a aranžman od orhideje i anturija, ovisno o veličini, od minimalnih sto pa sve do 400 kuna. Odluče li Zagrepčani pričekati zadnji trenutak i pripremu za odlazak na groblje obaviti tek kad stignu pred sam ulaz u Mirogoj, morat će platiti više nego u trgovačkim centrima ili na tržnici.

Izbor je možda skromniji, ali...

– Kad posjećuju svoje pokojne, ljudi kupuju od srca pa im ništa nije preskupo – kaže Davor Jović, jedan od cvjećara koji već desetljećima posluje pokraj najvećeg gradskog groblja. Njegova je ponuda nešto jeftinija od prosjeka na Mirogoju pa za krizanteme traži 20 kuna, a ruže po komadu naplaćuje između 15 i 20. Aranžmani, koje njegovi kupci najviše vole, ipak su oko prosjeka. Onaj srednje veličine, raskošno ukrašen orhidejama, stoji 200 kuna, a veliki, koji usto ima i ruže i anturije, 400 kuna.

– A cijene su iste cijele godine, tako da mi nemamo nekakav poseban profit kad su Svi sveti – dodaje Jović.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Gužve još nisu, kaže, zapravo počele jer većina ljudi obilazi groblja tek na sam blagdan Svih svetih, no već sada osjeća stalan priljev kupaca, sve do 18 sati, kad zatvara svoju radnju.

– Dan prije blagdana i tijekom vikenda vjerojatno ćemo svi ostajati raditi koji sat dulje jer će tek tada biti prava navala na naše cvijeće – ističe Jović.

Osim cvijeća, “na vagone” odlaze i svijeće i lampaši. Cijene se kreću od samo pet kuna, koliko stoji mala svijeća, do čak 200, koliko bi trebalo izdvojiti za veliki, ručno ukrašeni lampaš od stakla i metala.

S obzirom na cijene ispred groblja, mnogi odabiru jeftiniju opciju i cvijeće kupuju na tržnicama. Izbor možda nije tako raskošan kao oko groblja, no i ondje se može pronaći za svakoga ponešto. Košarice, i to dvostruko veće nego one na Mirogoju, tako su na Kvatriću do 70 kuna, a velike tegle krizantema i multiflora između 20 i 30. Za krizanteme se, pak, treba izdvojiti 10 kuna za komad. Mnogima omiljeni “pušleki” s margaretama koštaju oko 10 kuna, dok oni koji su spremni potrošiti više posežu za aranžmanima koji stoje između 80 i 140. Posebno su popularni “križeki” od cvijeća koje proizvodi obitelj Ive Vidak iz Velike Gorice. Riječ je o aranžmanu u obliku križa koji je ukrašen špinom u različitim bojama.

Foto: Hana Ivković

– Sam križ ručno je rađen od drveta, a za svaki od njih potrošimo mnogo sati i truda. Prodajemo ih za 70 kuna i ljudi nam se po njih svake godine vraćaju – kaže Iva Vidak.

Cijene su na Dolcu još povoljnije pa se na Splavnici, primjerice, ruže mogu pronaći i po pet kuna za komad, buketići koštaju 10, a tegle s krizantemama i multiflorom ne prelaze 20 kuna.

– To je zato što razumijemo potrebe kupaca i njihovo financijsko stanje – objašnjava Zdravko Friščić, koji na Dolcu godinama prodaje cvijeće iz vlastitog vrta, a zbog pristupačne cijene, dodaje, ljudi mu se stalno i vraćaju.

Verzija na baterije

No, pita li se neke, čak i tako niske cijene za njih su previsoke pa zato cvijeće i svijeće ipak kupuju u velikim trgovinama.

– Dvije velike svijeće na baterije našla sam za 15 kuna, a teglicu krizantema platila sam 11. Ne vidim zašto bih dala stotine kuna za nešto što će uvenuti za mjesec dana – iskrena je Valentina Mikšić.

Branka Belamarić (70) Kupujem gdje mi je jeftinije: cvijeće na Britancu, svijeće u trgovini, a aranžman na Mirogoju. Tako uspijem izbalansirati “proračun”.

Damir Kobojević (50) Ne gledam na potrošnju kad kupujem cvijeće za pokojne članove obitelji. To je tradicija i zato ne postoji nešto što mi je preskupo.

Ana Ozmec (78) Ne kupujem raskošne aranžmane i bukete za velik novac. Za mene je dovoljno na placu uzeti pušlek od 10 kuna i teglicu multiflore za 30.