Prilika koja se ne propušta: Nude stan u Zagrebu, plaću do 15.000 kn, auto i mobitel

Tražite posao? Onda je ovaj tekst stvoren za vas. U suradnji s portalom posao.hr donosimo popis TOP 10 poslova koji se nude na tržištu rada. Provjerite koji su poslovi izdvojeni ovaj tjedan i prijavite se za njih - brzo i jednostavno.

Priliku koja se ne propušta nudi Bubanj-Niskogradnja, društvo s ograničenom odgovornošću specijalizirano za gradnju vodova za električnu struju i telekomunikacije. Iz poduzeća trenutno šire postojeći tim i traže inženjera građevinarstva (m/ž) za rad na području grada Zagreba i okolice. Novozaposlena osoba bit će zadužena za vođenje gradilišta, vođenje potrebne dokumentacije (građevinskog dnevnika, građevinske knjige), pripremu privremenih situacija, pripremu objekta i dokumentacije za tehnički pregled, organizaciju ljudi i mehanizacije.

Za ovu poziciju nudi se plaća u iznosu od 10.000 do 15.000 kuna, službeni automobil, mobitel, a poslodavac plaća i stan ukoliko osoba nije iz Zagreba. Kandidat mora imati položen stručni ispit te najmanje 5 godina radnog iskustva, od čega barem 3 godine na izgradnji kanalizacija, kolektora, javnih kanala i vodoopskrbnih cjevovoda. U obzir dolaze samo osobe s položenim vozačkim ispitom B kategorije.

Rok prijave na natječaj je 19.06. Prijaviti se možete ovdje. Bubanj-Niskogradnja d.o.o. uz ovu poziciju traži i: strojara na građevinskom stroju.

Najnovije natječaje ove tvrtke možete pratiti na linku.

Od ostalih poslova nudi se:

Samer & Co. shipping d.o.o. je međunarodni pružatelj usluga transporta i logističkih usluga s dugogodišnjim iskustvom. Poduzeće je potrazi za novim članovima tima koji su motivirani za rad, učenje i nove poslovne izazove. Samer & Co. shipping d.o.o. zapošljava samostalnog prodajnog predstavnika (m/ž) i osobu za telefonsku prodaju (m/ž). Za prijavu na jednu od prethodno navedenih pozicija kliknite na link, ali požurite, jer su natječaji otvoreni do 03.06.

Mea Gea d.o.o. je malo ali dinamično poduzeće s kontinuiranim rastom. U Zagrebu zapošljavaju prodajnog predstavnika (m/ž). Traže sistematičnu osobu, neumornu u traženju novih prilika, hrabru te komunikativnu. Nakon probnog roka nude stalan radni odnos. Prijave se zaprimaju do 09.06., a prijaviti se možete putem linka.

Jolly Auto Line d.o.o., ovlašteni Mercedes-Benz partner zapošljava radnika u svojem prodajno - servisnom centru u Dugopolju. Iz poduzeća traže voditelja postprodaje (m/ž). Raditi za Jolly Auto Line mogao bi vam biti pravi užitak zato što imaju moderno opremljene servisne radionice. Novozaposlena osoba bit će zadužena za organizaciju rada svih servisnih timova, praćenje i kontinuirano usklađivanje s Mercedes-Benz standardima, nadgledanje radnih procesa te obavljanje drugih srodnih poslova. Kandidat mora imati barem tri godine radnog iskustva na istom ili sličnom poslu. Za prijavu kliknite ovdje.

Ljekarne Deltis Pharm zdravstvena su ustanova čiji je osnivač Belupo, d.d. Osnovni zadatak poduzeća je osiguranje opskrbe i dostupnosti lijekova krajnjim korisnicima. Nude vam priliku da postanete dio njihovog tima na sljedećim pozicijama: magistar farmacije (m/ž) u Crikvenici, farmaceutski tehničar (m/ž) u Crikvenici te magistar farmacije (m/ž) u Ogulinu. Nude stalan radni odnos, a iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Kako bi se prijavili kliknite na link.

Poznata hotelska grupacija Falkensteiner Hotels & Residences zapošljava na sljedećim pozicijama u Zadru: spasilac na plaži (m/ž), kuhar / pomoćni kuhar (m/ž), konobar / pomoćni konobar (m/ž), recepcionar (m/ž) te sobar (m/ž). Rok prijave na ove natječaje je 15.06. Zanima Vas rad u dinamičnoj i izazovnoj radnoj atmosferi? Proaktivni ste i ambiciozni? Tvrtka Falkensteiner Hotels & Residences je upravo ono što tražite! Prijavite se.

Cuspis d.o.o., softverska tvrtka osnovana 2005. traži djelatnike za sljedeća radna mjesta: sistem administrator (m/ž), voditelj PM odjela (m/ž), djelatnik za rad u odjelu za korisnike (m/ž) i asistent u prodaji (m/ž). Mjesto rada je Zagreb, a rok prijave 04.06. Poslodavac nudi rad u stabilnoj informatičkoj tvrtki, priliku za učenje te osobni i profesionalni razvoj, mogućnost napredovanja, službeni smartphone i laptop. Za prijavu na jednu od navedenih pozicija kliknite na link.

Najveći proizvođač odjeće u srednjoj i istočnoj Europi, LPP traži voditelja trgovine (m/ž) u Puli i Rijeci. Novozaposlena osoba bit će zaduženja za motiviranje, mentoriranje, obuku prodajnog osoblja, zapošljavanje novih osoba, ispunjavanje prodajnih ciljeva, rješavanje pritužbi. Osim toga brinut će o zadovoljstvu kupaca te obavljati druge srodne poslove. Očekuju se dvije godine iskustva na sličnoj poziciji u tekstilnoj industriji. Kandidat mora imati izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine te poznavati engleski jezik. Osim toga očekuje se znanje rada u programskom paketu MS Office. Nudi se konkurentska plaća uz bonuse. Natječaj je otvoren do 19.06. Za prijavu kliknite ovdje.

Pliva traži IT stručnjaka za razvoj aplikacija na Salesforce platformi (m/ž) i višeg analitičara u globalnoj nabavi (m/ž) u Zagrebu. U ovom poduzeću surađivat ćete s vrhunskim stručnjacima iz brojnih područja, raditi u inovativnoj i poticajnoj sredini te raditi na najsuvremenijoj opremi i tehnologijama. Želite raditi u Plivi? Prijavite se.

Startup Emerson Croft ima otvoreno čak 20 različitih natječaja za posao. Neki od pozicija koje se nude su: QA Automation Engineer (m/ž), Product Manager (m/ž), Mobile QA Tester (m/ž), Copywriter (m/ž), Finance Specialist (m/ž). Posao ćete obavljati od kuće. Rok prijave je 20.06. Ostale pozicije iz ponude možete potražiti na linku. Sretno!

PSP zapošljava direktora postrojenja (m/ž/d) na području sjeverne Hrvatske. Rok prijave je 20.06. Potrebno je odlično znanje njemačkog jezika u govoru i pismu te radno iskustvo od pet godina. Provjerite detalje i prijavite se na linku.

Ostatak bogate ponude koja sadrži više od 3.000 oglasa za posao pronađite na portalu posao.hr. Želimo vam sreću prilikom prijave!