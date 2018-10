Predstavljena inovativna rješenja za poslovanje i život

Softverska kompanija SAP u srijedu je u specijalnom tehnološkom kamionu ispred zagrebačkog Muzeja Mimara novinarima, predstavnicima gradskih vlasti i brojnih kompanija predstavila inovativna rješenja za život i gradove budućnosti, čiji je cilj održiv razvoj, poboljšanje života stanovnika i poslovanja.

Tehnološki kamion u Zagrebu dio je europske turneje "The Intelligent Enterprise-Innovation on the Move", kojom je SAP osim Hrvatske pokrio još 15-ak zemalja u Europi, promovirajući tako svoje tehnološke mogućnosti i koncept digitalnog razvoja gradova te važnost digitalne transformacije.

U sklopu te promocije posjetitelji kamiona su, uz interaktivno iskustvo u 360 stupnjeva te zaslone osjetljive na dodir i kontrolirane glasom, mogli vidjeti rješenja za parkiranje u gradovima, autonomna vozila, zdravlje stanovnika, financijske i muzejske usluge, energetiku sa solarnim panelima i vjetrenjačama, strojno učenje idr. Slična postava tih rješenja nalazi se i u specijalnoj sobi u njemačkom sjedištu SAP-a u Walldorfu.

"Ovim putem smo našim korisnicima i drugima zainteresiranima željeli pružiti nesvakidašnje iskustvo upoznavanja s inovativnim rješenjima budućnosti, koji se čine pomalo i utopistički, ali na kojima se već praktički radi. U današnje doba kada se stalno priča i radi na digitalnoj transformaciji, novim tehnologijama i industriji 4.0 SAP je želio skrenuti pažnju da je i u tome svemu ipak i dalje u centru čovjek i njegova dobrobit", istaknula je voditeljica transformacijskih projekata SAP-a za središnju i istočnu Europu Sanja Meštrović.

Kazala je da tim rješenjima SAP pokriva 26 raznih industrija te pokazuje i kako tehnologije poput blockchaina i Internet stvari (IoT) u povezivanju u svijetu omogućavaju bolji život.

S obzirom na posjete kamionu i ostale informacije kojima raspolažu u SAP-u, ocijenila je da u Hrvatskoj ima dosta zanimanja za takva rješenja, pogotovo od velikih kompanija i gradova, poput Zagreba, čiji su predstavnici kazali da razvijaju strategiju pametnog grada.

Meštrović je kazala i da su u slovenskom Novom Mestu razvili koncept pametnog grada u suradnji s hrvatskom tvrtkom Altima i jednim slovenskim telekomom, kao i da dobru suradnju SAP s telekomima po tom pitanju ima i u Njemačkoj, Mađarskoj i Crnoj Gori, no još ne i u Hrvatskoj.

Direktorica SAP-a u Hrvatskoj Sonja Popović izrazila je uvjerenje da će predstavljena rješenja naći svoje mjesto i u hrvatskim gradovima, tvrtkama i institucijama, dodavši da su zadovoljni ovogodišnjim poslovanjem u Hrvatskoj s nastavkom pozitivnih trendova.