Overseas Express uveo dodatnih 200 pick up lokacija u Hrvatskoj

Tvrtka za dostavu Overseas Express je povećala svoju mrežu 'pick up' lokacija za 200 novih poslovnica te trenutno svojim korisnicima nudi gotovo 550 lokacija na kojima mogu preuzeti ili vratiti svoje pakete.

U širenje mreže Overseas Express Shopova kontinuirano se ulaže tijekom protekle dvije godine, a najnovije partnerstvo s trgovačkim lancem Boso koji ima čak 203 prodajna mjesta na području Slavonije, svim će korisnicima dostavnih usluga znatno olakšati preuzimanje paketa, stoji u priopćenju.

- Naš je cilj i želja prilagoditi se navikama i potrebama naših korisnika koji danas sve više kupuju online, ali nisu nužno u vrijeme dostave na svojoj adresi i žele preuzeti paket na nekoj od pick up lokacija u svom susjedstvu i to u vrijeme kad njima odgovara. Ovo partnerstvo s trgovačkim lancem Boso sigurno će pružiti dodatnu vrijednost za sve naše korisnike koji već posjećuju Boso trgovine i za sve one koji jednostavno žele sami birati vrijeme i mjesto dostave, izjavio je Gregor Hueber, generalni direktor Overseas Expressa.

Uz dosadašnje partnere: iNovine, Crodux, Tifon i Tobacco te nove Boso lokacije, Overseas Express nudi najveću mrežu poslovnica za preuzimanje i povrat paketa, stoji u priopćenju, a velika je novost i usluga povrata paketa na navedenih 550 lokacija.

- Trenutno jedini nudimo uslugu povrata paketa putem naših Overseas Express Shop lokacija i velika je to novost koju smo odlučili realizirati zajedno s našim partnerima i koja je zahtijevala znatna ulaganja, a sve u svrhu poboljšanja usluge za naše korisnike, dodaje Hueber.

