Mentor je tu da motivira i prije svega – da sluša

U zajedničkom projektu Večernjeg lista i časopisa Zaposlena “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” mentorica će biti i Vanja Keindl, vlasnica te direktorica Verba centra, agencije za prevođenje stručnih tekstova.

Prvi put sudjelujete u ovom projektu. Kako ste se pripremili za njega i što on za vas znači?

Znanje je nešto što treba dijeliti. Na fakultetu sam pomagala profesorima i radila kao demonstrator, poslije sam predavala njemački jezik zaposlenicima globalnih tvrtki u Hrvatskoj, a nakon osnivanja prevoditeljske tvrtke uhodavala u posao svoje kolege prema načelu mentorskog pristupa koje uvijek primjenjujemo u našim tvrtkama u Hrvatskoj i Danskoj. Dugogodišnjim radom u međunarodnom okružju stekla sam dragocjena znanja i usvojila razne vještine u suradnji s kolegama i naručiteljima prevoditeljskih usluga iz raznih zemalja svijeta. To iskustvo mogu podijeliti s poduzetnicama u Hrvatskoj kako bi im se proširili vidici i otvorio put za nove ideje. Mislim da je to važno i za pojedinu poduzetnicu i njezinu tvrtku, ali i cijelu našu zemlju. Jačajući samo jednu tvrtku, jačamo cijeli lanac njezinih dobavljača, a od toga koristi imaju i naručitelji i kupci u B2B i B2C segmentu u Hrvatskoj. Ljudi koji su izvrsni u poslu kojim se bave često imaju tzv. “pogonsko sljepilo” jer od velikog broja zadataka i obveza ne stignu razmišljati globalno i strateški. Zato im je potreban netko izvan organizacije tko će im ukazivati na mogućnosti i prilike kada one nisu jasno vidljive. Mentor treba biti motivator i osoba koja sluša. Svakoj ženi lakše je svladavati sve životne i poslovne prepreke kada ima nekoga s kime može porazgovarati, tko je razumije i ima slična iskustva kako bi joj mogao dati dobar savjet. U većini slučajeva pomaže i samo slušanje jer verbalizacijom problema često i sami dođemo do odgovarajućeg rješenja. Osim toga, povezivanje s osobama iz drugih struka otvara svima nama u programu nove mogućnosti umrežavanja koje su vrlo važne u poslovnom svijetu, posebno danas kada smo izolirani zbog pridržavanja epidemioloških mjera i rada od kuće.

Kako uglavnom radite na stranom tržištu s kakvim savjetima možete pomoći mlađim ljudima i koliko uloga mentorice u svojevrsnom proboju na strano tržište može biti važna, a ponekad čak i ključna?

Imati dobar proizvod ili uslugu nije dovoljno. Potrebna je i dobra prezentacija, a jednom kad smo se predstavili, najbolje što možemo, treba ispuniti sve ono što smo obećavali u promidžbenim kampanjama. Kao prevoditeljska agencija često svojim klijentima savjetujemo da ne pribjegavaju polovičnim rješenjima jer prilike su rijetke, a jednom kad se pojave, treba ih dobro iskoristiti. U Hrvatskoj imamo ambiciozne, obrazovane i sposobne žene koje mogu sve to ostvariti, no često im nedostaje samopouzdanja da se odvaže iskoristiti poslovne prilike koje im se nude i na drugim tržištima.

Spremnost i želja da se stalno mijenjamo nabolje ključ je uspjeha u karijeri, kaže V. Keindl

Imate timove prevoditelja u svim europskim i nekim azijskim zemljama. Prilikom rada u tim kulturama na koje razlike kao mentorica možete ukazati, koji su izazovi komunikacije i sustavi vrijednosti u tim kulturama?

U svakoj zemlji postoje specifični poslovni običaji i načini komunikacije koji se često razlikuju od onih na koje smo mi u Hrvatskoj navikli. Stoga je uvijek potrebna dobra priprema i istraživanje kako bismo bili učinkoviti u komunikaciji i prenijeli sugovorniku upravo one vrijednosti koje on smatra važnim za suradnju. Kao prevoditeljska agencija uvijek smo izloženi raznim izazovima kad je riječ o prenošenju informacija na druge jezike i u drugim kulturama, a rješenje smo pronašli u angažiranju kompetentnih lokalnih izvornih govornika koje kontinuirano obučavamo u okviru svog sustava osiguranja kvalitete jer za dobar prijevod nije važno prevesti samo riječi već i ideje i vrijednosti koje se žele prenijeti na nekom tržištu. Stoga, bez obzira na to u kojoj zemlji želimo poslovati, najvažnije je okružiti se talentima, ljudima koji su izvrsni u poslu koji obavljaju.

Osim u Hrvatskoj, tvrtku i zaposlenike imate i u Danskoj, zemlji u kojoj je ravnopravnost spolova na najvišoj razini u Europi, s tim da tamo vlast drže upravo žene. Odražava li se to, i na koji način, u vašem poslu, koliko će ta stečena danska iskustva utjecati na vaš mentorski rad i što ćete to od tamo nastojati prenijeti kolegici koju ćete mentorirati?

Danci pridaju veliku važnost jednakosti u svim segmentima. Svi moraju imati jednaka prava, bez obzira na spol, društveni ili etnički status. Ta jednakost primjećuje se i u poslovnom svijetu gdje gotovo da i ne postoje stroge hijerarhijske strukture. Nadređeni žele da se s njima ophode kao s ravnopravnim članovima tima te izbjegavaju dominaciju, što dovodi do veće opuštenosti i boljeg timskog rada u tvrtkama. Jačanje timskog rada za razliku od dominantnog vodstva upravo je ono što bih savjetovala kolegicama.

Uoči intervjua rekoste mi da se u Danskoj riječ “molim” uopće ne upotrebljava, već da sve zvuči nekako naredbodavno. Smatrate li takav ton i način razgovora dobrim ili vam je kultura ophođenja u kojoj se nekoga nešto lijepo zamoli ipak prihvatljivija i za poslovnu suradnju poticajnija?

Danska poslovna kultura prilično je neformalna. To se odražava i na stil kojim se piše. Oni smatraju da treba biti učinkovit i usmjeren na rezultate, tako da sve floskule i riječi koje ne sadržavaju konkretnu informaciju smatraju suvišnima. Riječima se može puno toga postići ako ih se upotrebljava na pravi način. Koji je to način, uvijek treba dobro procijeniti ovisno o sugovorniku i situaciji. Osobno smatram da ljubazno ophođenje nije suvišno i da se toga, kao dijela naše kulture i identiteta, nikada ne smijemo odreći.

U usporedbi s ljudima iz drugih zemalja, po čemu se ipak izdvajaju naši ljudi, i što se tiče posla i što se tiče mentorskog pristupa?

Hrvati su navikli na otežane uvjete rada i improvizaciju. Budući da su poslovni ljudi u Hrvatskoj u većini slučajeva prepušteni sami sebi, razvijaju određenu kreativnost pri rješavanju problema koju ostali u dobro uređenim zemljama nemaju jer rade u okviru svojih odgovornosti, ali ništa izvan toga.

U svojoj karijeri sigurno ste i vi imali neku mentoricu ili više njih. Što ste od njih naučili i trajno usvojili?

Meni je i danas vrlo važno da sam uvijek okružena ljudima s kojima mogu razgovarati i od kojih uvijek mogu nešto novo naučiti. Nerijetko mi se događalo da su mi neki ljudi iz potpuno drukčijih branši bili inspiracija za uvođenje promjena u poslovanje moje prevoditeljske tvrtke. Uvijek sam se divila ljudima koji su dobro organizirani u svom privatnom životu, koji njeguju samodisciplinu, rade na sebi, usavršavaju se na raznim područjima, istodobno pazeći na svoje zdravlje i vitalnost, neovisno o godinama, pomažu drugima kao da je to najprirodnija stvar i bez posebnog isticanja. Shvatila sam da vrijednosti, znanja i vještine koje usvajamo u privatnom životu prenosimo i na svoje poslovanje. Ako ste aljkavi i neorganizirani, i posao će vam biti takav. Ako ne držite do svoje riječi, neće se riječi onda ni drugi držati prema vama. Ako su vaša uvjerenja ograničena i vaše će poslovanje nailaziti na ograničenja. Vi ste ti koji se morate promijeniti da biste promijenili svoje poslovanje. Mislim da je ta spremnost da se stalno mijenjamo na bolje ključ uspjeha u bilo kojoj karijeri, a to možemo samo ako smo okruženi ljudima koji nam daju inspiraciju i koji su spremni pratiti nas na tom putu.