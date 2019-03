Međimurskoj županiji nagrada Financial Timesa, Posavec: Iskoristit ćemo Brexit

Međimurska županija jedna je dobitnica nagrade koju dodjeljuje ugledni Financial Times u kategoriji stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja, efikasnosti javne uprave, poticanja i ulaganja u infrastrukturu korištenjem EU sredstava. FT izabire najbolje u okviru svog fDI Magazina, publikacije koja analizira globalne aktivnosti u gospodarstvu širom svijeta. Isti je časopis prošle godine izabrao Međimurje kao jednu od Top 10 regija u Europskoj uniji. Na svečanosti u Francuskoj nagradu županu Matiji Posavcu uručili su glavna urednica fDi Magazina Courtney Fingar i urednik izdanja Angus Cushley.

- Ključ vašeg uspjeha je u sinergiji javne uprave, privatnog sektora i stanovništva. Međimurska županija još je jednom na ovaj način i uz dobivanje novog prestižnog priznanja opravdala naziv i imidž najpoduzetnije županije u Hrvatskoj. Sve je to rezultat sustavnog rada, jasne strategije i proaktivne promocije mogućnosti ulaganja. Za ovogodišnji izbor fDi Magazin je analizirao podatke o gospodarskom potencijalu, radnom okruženju, troškovnoj efikasnosti, infrastrukturi i pozitivnom poduzetničkom okruženju u čak 112 lokacija - istaknula je C. Fingar.

Rezultati temeljeni na analizi Europskog statističkog ureda, Državnog zavoda za statistiku i drugih tijela javne vlasti pokazali su da je Međimurska županija najrazvijenija županija kontinentalne Hrvatske nakon grada Zagreba i jedina iznad 50 posto prosjeka razvijenosti EU. Prema indeksu gospodarske snage jedna je od samo dvije županije koje su zabilježile pomak za dva mjesta i jedina županija kontinentalne Hrvatske kojoj je BDP 2014. bio veći nego 2008. što je rezultiralo najvećim rastom BDP-a od 2,8 posto.

- Ovo je prije svega priznanje svima onima koji stvaraju dodanu vrijednost i najviše doprinose gospodarskim rezultatima. Stanovnici Međimurja su produktivni, vrijedni i marljivi, poduzetnici se trude u vrlo izazovnim uvjetima poslovanja, načelnici i gradonačelnici uspješno privlače sredstva iz EU fondova, a sve je temeljeno na jasnim vizijama, kvalitetnoj strategiji i zacrtanim ciljevima. No, nećemo stati već to shvaćamo kao izazov da budemo još bolji jer će se nakon Brexita mnoge investicije preusmjeravati prema ostalim zemljama Europske unije, i namjeravamo to iskoristiti - kazao je Posavec.

Prema mjerenim kriterijima uloge javne uprave, Međimurska županija, rečeno je, ima najmanji koeficijent klijentelizma, tj. odnosa zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, najniže troškove javnog sektora i dobila je najviše ocjene za transparentnost. Stopa nezaposlenosti je svega pet posto, gospodarstvo je zabolježilo rast izvoza za 14 posto, znatno veći izvoz od uvoza, rast zaposlenih za pet posto i ukupnih prihoda za 11,8 posto. Bruto dobit gospodarstva veća je za 9,2 posto, a neto dobit za 13,2...

Efikasnost javne uprave ocijenjena je kroz brzinu izdavanja građevinskih dozvola, racionalnim upravljanjem proračunom, ulozi regionalne razvojne agencije, županijske energetske agencije te Tehnološko-inovacijskog centra. Vrednovano je i ulaganje u Centar znanja, izgradnju novih prostora vrijednih 12 milijuna kuna, povlačenje novaca EU fondova za izgradnju znanstveno istraživačkog centra Metalska jezgra u iznosu od 32 milijuna kuna i Centra kompetentnosti u strojarstvu, ukupne vrijednosti 50 milijuna kuna.

