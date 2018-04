Leku zanima Maestral

Prije nepuna dva mjeseca, nakon objave o prodaji većinskog udjela u svojim hotelima rovinjskoj Adris grupi, Anđelko Leko najavio je da će nakon 60 godina neprekinutog radnog staža biti manje aktivan.

No, nemalo su se u Centru za restrukturiranje i prodaju ovih dana iznenadili kada su na natječaju za prodaju dubrovačkih hotela Maestral, među 24 pristigle ponude, zaprimili i njegovu.

Premda je Leko zadržao manjinske udjele u Expertusu, te u HUP-u Zagreb, u kojem je ostao i na poziciji predsjednika Nadzornog odbora, ponudu za Maestral predao je kao fizička osoba.

Da i dalje ne miruje, Leko je i sam potvrdio Poslovnom dnevniku.

– Točno je, javili smo se za Maestral, no to još nije ozbiljna ponuda, to je samo pismo namjere, a hoće li biti i ponude, to još ne mogu reći sa sigurnošću. Vidjet ćemo kad za to dođe vrijeme – rekao je jučer Anđelko Leko.

No nije ulazio u detalje i pojašnjenja zašto je ponudu CERP-u dostavio samostalno.

Osim Anđelka Leke, Poslovni dnevnik neslužbeno saznaje da je interes za kupnju 68,94 posto dionica dubrovačke hotelske kuće iskazao i češki J&T Capital Markets, koji se u prošlom, neuspjelom pokušaju privatizacije pojavio kao jedini ponuđač.

Upravno vijeće CERP-a ponudu je prije dva mjeseca odbilo iako je ona ispunjavala prvi uvjet koji se tiče minimalne cijene za dionice od 114 milijuna kuna. Sporna su bila “labava” jamstva za provođenje ulaganja u hotele, premda je visina koju je investitor predvidio bila prihvatljiva, gotovo 22 milijuna eura.

U ovom krugu prikupljanja neobvezujućih ponuda iskazan je znatno manji interes u usporedbi s procesom koji je vođen prošle godine, kada je pisma namjere dostavio dosad rekordan broj potencijalnih kupaca u nekom privatizacijskom procesu, čak 40.

Što se tiče drugog kruga, u kojemu će CERP prikupljati obvezujuće ponude za Maestral, on će uslijediti nakon što se odabere novi procjenitelj vrijednosti kompanije i utvrde uvjeti prodaje. Sudeći prema dosadašnjoj praksi, ali i negodovanju koja su u vezi procjene vrijednosti Maestrala stizala s lokalne razine, objavu poziva za privatizaciju realno je očekivati u lipnju.