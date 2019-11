Konzum i Studenac imaju najviše trgovina u Hrvatskoj

Stota trgovina Lidla u Hrvatskoj, otvorena u zagrebačkom naselju Špansko, te plan da do kraja godine samo taj trgovac otvori još dvije, novu u Splitu i preuređenu u Poreču, jedan je od najboljih dokaza kako se na malom tržištu poput hrvatskog nastavlja bitka za svakog kupca. Reklo bi se kako bolja kupovna moć i rast prometa opravdavaju rast trgovačkih kvadrata u FMCG-u. No prema mišljenju mnogih stručnjaka u sektoru, njih je i sada previše.

Slijedi dalja konsolidacija tržišta, preuzimanja i spajanja, naročito u srednjoj domaćoj trgovini, pa je tako Studenac, u vlasništvu poljskog fonda iz grupacije Enterprise Investors, prvo u portfelj spremio Istarske supermarkete, a potom i zadarski Sonik. S Istarskim supermarketima Studenac već ima 507 trgovina i 2591 zaposlenog, s ciljem povećanja prodajne mreže na 530 trgovina do kraja godine. Ulaze li u tu brojku i neke od 88 trgovina Sonika, do kraja zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor. No iako broj trgovina nije mjerilo uspješnog poslovanja, tim više što najjači u RH nisu orijentirani ni na iste formate, Studenac, koji je postao glavni maloprodajni lanac na jadranskoj obali, drži drugo mjesto po broju trgovina, a po lanjskim je prihodima od 1,62 mlrd. kuna bio na 7. mjestu ljestvice 10 najvećih trgovaca.

Vodeći Konzum s 9,53 mlrd. kn i dalje je prvi po broju trgovina (više od 600) i zaposlenih (9500). Spar, koji je nakon Lidla (5,17 mlrd. kn) lani bio treći s 4,52 mlrd. kn prihoda, u 114 trgovina zapošljava više od 4600 radnika, Plodine (4,22 mlrd. kn) u 89 trgovina, prema podacima Fine za 2018., više od 3400, a Kaufland (3,63 mlrd.) 39 trgovina i 2444 zaposlena. Tommy (2,85 mlrd. kn) ima 210 trgovina i 3800 radnika, KTC (1,55 mlrd.) s 27 trgovina i 1228 zaposlenih, NTL s prihodima od 1,1 mlrd. kn u 2018. 246 trgovina i 1300 radnika, a Lonia (0,59 mlrd. kn) 244 trgovine i 1025 radnika.

