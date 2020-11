Infobip, prvi hrvatski jednorog - oni su jednostavni, inovativni i imućni

Jedno je zajedničko novom valu hrvatskih tehnoloških poduzetnika. Vrlo su jednostavni, žive jednostavno iako su vrlo imućni, što ćete teško primijetiti. Susret sa Silvijem i Robertom Kutićem i Izabelom Jelenićem, osnivačima Infobipa, upravo je takvo iskustvo.

Neće vas pokušati impresionirati trivijalnim stvarima kako bi to gotovo sigurno pokušali nogometni poduzetnici ili heroji privatizacije. Nećete svjedočiti prilikama gdje ih ispred restorana gdje ste sastanak dogovorili ostavlja vozač koji odlazi dalje potražiti što bliži parking za najnoviji BMW. A i taj restoran vrlo vjerojatno neće biti neki mondeni, nego neki doista jednostavan – narodni. I baš su takvi, jednostavni, i Silvio, Roberto i Izabel. Poduzetnici novog doba.

Ljudi koji ne troše energiju na stiliste i frizere, već je sve usmjereno prema rastu, prema vodećem mjestu u području mobilnih usluga, komunikacije u oblaku. Rast, rast i samo rast. Koji je munjevit. Nekako ne vjerujemo da su Silvio i Izabel (Roberto je stigao kasnije iz Uljanika) očekivali takvo što kada su sa dva laptopa na jednom stolu u pulskom coworkingu počeli razvijati svoje ideje posuđenim novcem Silvijevih i Robertovih roditelja. To je bilo to za Silvija koji je nakon školovanja počeo raditi u zagrebačkoj Elektri. I izdržao ondje samo jedno jutro. Tamo svoje ideje nije mogao razvijati. Ali ne vjerujemo ni da su im na pameti bili pusti milijuni koji se pretvaraju u milijarde. Oni jednostavno u životu rade to što rade i žele da njihov Infobip u tome bude najbolji. Najvažniji je svjedok i potvrda da je njihovo razmišljanje dobro to što je njihov Infobip prva hrvatska tvrtka koja je postala vrednija od milijardu dolara, prvi je hrvatski tzv. jednorog. Prije toga je sve što je zarađeno reinvestirano, uloženo ponovno u tvrtku.

Rezultat toga je i predivan kampus Pangea u Vodnjanu koji se vrlo brzo pokazao premalim za nezadrživi rast tvrtke koji se sada prenio i u Ameriku. Nastaju novi centri hrvatske megakompanije. Da nije pandemije, već bi se dovršio onaj u Zagrebu, gradi se i jedan u Sarajevu, a onaj u Vodnjanu bio bi uobičajeno živahan. Potrebno je to jer Infobip danas zapošljava 2400 ljudi u 68 ureda na šest kontinenata. Ako u središte Infobipa u Vodnjanu, kojemu žele da postane digitalni grad, idete prvi put i mislite da ste s fotografija dobili dovoljno dojma o kampusu Pangea, pripremite se za iznenađenje. Prizor koji će vas dočekati na izlazu iz mirnoga istarskoga gradića fotografija ne može dočarati. Kada uđete u glavnu zgradu, dobit ćete obrise onoga što Infobip jest. Osim što je izgledom impresivan, kampus je prije svega svrsishodan, usmjeren uspjehu, ali i dobro mjesto za ljude. Zgrada je zgrada, no uspjeh nose ljudi.

Velike prostorije služe timskom radu Infobipovih ljudi, a radi se stalno jer konferencijske sobe praktično su stalno zauzete, odavde se komunicira s cijelim svijetom, kontrolira se mogućnost Infobipa da svojim uslugama dosegne sedam milijardi ljudi. Nema zida na kojem nije smješteno nekoliko monitora kojima se prati rad Infobipovih sustava koji su temelj usluga na kojima je tvrtka izrasla.

Prekid na samo nekoliko sekundi može značiti štetu koja se mjeri milijunima eura. A u svojoj osnovi riječ je o običnom SMS-u. Samo su rijetki oni koji su prije gotovo 15 godina kada je nastajao Infobip vidjeli takav potencijal u sasvim uobičajenoj usluzi. Jer Short Message Service, skraćeno SMS, svi smo navikli imati još davno prije nego što je mobilni telefon postao pametan. Ne i trojac osnivača najveće IT kompanije u Hrvatskoj i dobrom dijelu Europe. Uber, Burger King, Sberbank, Strava samo su neke od globalnih trgovačkih marki koje koriste usluge Infobipa.

I znatno unapređuju svoje poslovanje, pogotovo iskustvo i zadovoljstvo svojih korisnika. No, stvarni je temelj uspjeha Infobipa inovacija, stalno gledanje unaprijed, razvoj novih tehnologija koje će unaprijediti ponudu i poslovanje tvrtke. Rich Communication Services, RCS, razvija se u suradnji s Googleom, traže se inovativni načini primjene umjetne inteligencije kroz, primjerice, chatbotove.

Takvu smo jednu primjenu vidjeli i za ove pandemije kada je korištenjem Infobipove globalne komunikacijske platforme stvoren Andrija, digitalni pomoćnik u borbi protiv koronavirusa. Svoju je platformu Infobip ponudio nizu svjetskih vlada kako bi na sličan način pomogao u borbi protiv pandemije. A sve dok se događaju proboji veći od milijardu dolara vrijednosti i gradnja čvrstog temelja u SAD-u.