Infobip preuzeo američku tvrtku za 300 milijuna dolara: Ovo su detalji povijesne transakcije

Kako je njezin direktor Silvio Kutić i najavio ranije, Infobip, vodeća IT kompanija u Hrvatskoj i regiji, kupila je jednu američku tvrtku. Vodnjanski div sklopio je kupoprodajni ugovor s američkom IT kompanijom Amdocs o preuzimanju tvrtke OpenMarket, vodećeg B2B pružatelja rješenja za razmjenu mobilnih poruka, za bruto iznos u gotovini od približno 300 milijuna američkih dolara.

Zaključenje transakcije očekuje se nakon zaprimanja uobičajenih regulatornih odobrenja, navodi se u priopćenju tvrtke o preuzimanju. - Naš je prvi zadatak kupiti kompaniju u Sjedinjenim Državama. Trenutačno skeniramo tržište. Uvijek nastojimo pronaći način da poboljšamo našu komunikacijsku platformu, rekao je Kutić u listopadu.

Vrlo je važna uloga društva One Equity Partners u kojem je potpredsjednik naš Ante Kušurin, a ondje radi i bivši naš poznati tenisač Mario Ančić.

U Infobipu ističu kako ova transakcija dolazi samo manje od tri mjeseca nakon značajnog investicijskog ulaganja i strateškog partnerstva s ovim društvom u Infobip. Bilo je ti ujedno prvo vanjsko financijsko ulaganje u vodnjansku IT kompaniju. One Equity Partners, sa svojom dugom i uspješnom poviješću ostvarivanja partnerstava s osnivačima tvrtki najviše kvalitete, najbrže rastućim globalnim telekomima te softverskim tvrtkama, blisko je surađivao s Infobipom po pitanju pronalaženja i izvršenja ove transformativne transakcije, navodi se.

- Mi smo u njih uložili 200-tinjak milijuna eura, a zauzvrat smo dobili manjinski udio. Mogli ste pročitati da ta tvrtka vrijedi najmanje milijardu dolara, a ona zapravo vrijedi mnogo više, no mi namjerno nismo htjeli ići u javnost s time koliko uistinu vrijedi. Svaka takva tvrtka, nastala kao startup, naziva se "unicorn", a Infobip prvi je hrvatski jednorog i jedna je od najboljih tvrtki koja je ikad izašla iz Hrvatske i na putu je da bude jedan od lidera u svijetu tehnologije i telekomunikacija, rekao je Kušurin u nedavnom intervjuu Večernjem listu. Dodao je i kako će fokus u radu s Infobipom biti širenje u Sjevernoj Americi jer to je najvrjednija regija za tehnološke kompanije.

Upravo to se s preuzimanjem OpenMarketa i događa, Infobip sada ima čvrsto uporište na zahtjevnom američkom tržištu. Ovim su preuzimanjem na jednome mjestu okupljene dvije vrhunske kompanije s ciljem stvaranja globalnog lidera u području cloud komunikacija sa zajedničkim run rate prihodom većim od milijarde američkih dolara, navode iz Infobipa. Ova transakcija ostavlja značajan trag ujedinjujući značajnu prisutnost OpenMarketa u SAD-u te Infobipa u ostalim dijelovima svijeta, što će omogućiti mjesečno više od 14 milijardi korisničkih interakcija kroz niz komunikacijskih kanala, a sve to u više od 190 zemalja.

- Ova transakcija predstavlja značajan iskorak na našem putu prema eksponencijalnom rastu. Zajedno, Infobip i OpenMarket broje više od deset tisuća poslovnih korisnika, što uključuje mnoge najistaknutije svjetske kompanije. Bit ćemo u mogućnosti bolje zadovoljiti potrebe korisnika u svakom dijelu svijeta s najboljom direktnom povezanosti, s više od 650 telekom operatora, te vrhunskim, zajedničkim portfeljem cloud komunikacijskih rješenja te SaaS ponudom, poručio je Silvio Kutić, izvršni direktor Infobipa dodajući kako mu je drago mi što će OpenMarketov tim, koji je izgradio veliki i brzorastući biznis, postati dio Infobip obitelji.

- Dijelimo zajedničku viziju i vrijednosti. Pred nama je uzbudljivo vrijeme te opet možemo reći ono što uvijek ponavljamo – we are just starting, rekao je Kutić.

Jonathan Morgan, direktor OpenMarketa izrazio je uzbuđeni zbog udruživanja snaga s Infobipovim timom kako bi ponudili dodatne vrijednosti korisnicima tijekom ovog uzbudljivog vremena za kompaniju.

- Želio bih zahvaliti Amdocsu na dugogodišnjoj podršci i prepoznavanju izvanrednog potencijala ove strateške kombinacije, izjavio je Morgan. OpenMarket vodeći je pružatelj „mobile engagement“ rješenja koji pomaže najvećim svjetskim tvrtkama u provedbi njihove skalabilne A2P (Application-to-Person) SMS, MMS i RCS korisničke komunikacije. OpenMarket već dugo ima vodeću ulogu i pionir je na tržištu SAD-a. Može se pohvaliti reputacijom vrhunskog brenda i najistaknutijim klijentima te je poznat po visokoj kvaliteti svoje usluge i izuzetnoj podršci bazi korisnika, navodi se u priopćenju Infobipa.