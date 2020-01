Hrvatska u New Yorku među najtraženijim turističkim destinacijama

Ovogodišnji nastup na New York Times Travel Showu potvrdio je popularnost Hrvatske kao vodeće rastuće destinacije za Amerikance te najavio još jednu uspješnu godinu s dvoznamenkastim rastom dolazaka i noćenja iz SAD-a. Hrvatska je uistinu jedna od najpoželjnijih turističkih destinacija, a u prilog tome govore rezultati istraživanja tržišta i najave bukinga glavnih turističkih udruženja kao što su USTOA, Virtuoso, Signature Travel Network i Travel Leaders Group te brojni članci u The New York Timesu, Los Angeles Timesu, National Geographicu, Financkomentirala je direktorica Predstavništva HTZ-a u New Yorku Ina Rodin nastup Hrvatske turističke zajednice na sajmu turizma New York Times Travel Show, koji do sutra traje u New Yorku.

Sajam je posjetio i direktor HTZ-a Kristjan Staničić, a u New Yorku se posebno predstavljaju i turističke zajednice grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Zadarske i Ličko-senjske županije.

- Predstavljanje hrvatske turističke ponude na sajmu u New Yorku od strateškog je značaja posebice ako znamo da američko tržište za Hrvatsku predstavlja jedno od najvažnijih dalekih tržišta s kojeg ostvarujemo najveći turistički promet. Nastavak letenja American Airlinesa na relaciji Philadelphia – Dubrovnik dodatno će potaknuti turistički promet iz SAD-a u ovoj godini, a krajnji cilj na kojem intenzivno radimo je jače zračno povezivanje SAD-a i Hrvatske - poručio je direktor Staničić, nadodavši kako je tijekom prošle godine Hrvatsku posjetilo 655.000 Amerikanaca, koji su ostvarili nešto više od 1,8 milijuna noćenja.

Rast prometa prema 2018. iznosio je, pri tom, čak 12 posto.

Foto: HTZ

Direktor HTZ-a susreo se s predstavnicima Travel Show Marketing Group, kompanije koja se specijalizirala kao neovisni organizator događanja, a turističke profesionalce okuplja na forumima diljem svijeta. Razgovaralo se o mogućnosti da se Travel Agent Foruma u 2021., s oko 90 europskih dobavljača i turističkih partnera te oko 150 turističkih agencija iz SAD-a, održi u Hrvatskoj.

Inače, trendovi koji su obilježili putovanja Amerikanaca u prošloj godini bila su multi generacijska putovanja, potraga za novim odredištima i autentična iskustva „Live Like A Local“, odgovorni i aktivni turizam te krstarenja. Pri tom, pokazalo se da Amerikanci u Hrvatskoj posebno vole posjete prirodnim i kulturnim atrakcijama s naglaskom na UNESCO lokalitete, nautički turizam, aktivni odmor te lokacijama gdje je snimana HBO serija Game of Thrones, ali i eno-gastronomska iskustva. Najviše posjećuju Dubrovnik, Split i Zagreb.

Njujorški sajam, inače, obiđe više od 35.000 posjetitelja koji razgledavaju ponudu više od 700 izlagača iz 175 zemalja svijeta.