Horvat misli da neće doći do stečaja 3. maja

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat izjavio je u četvrtak kako misli da neće doći do stečaja 3. maja te kako postoji namjera iznalaženja rješenja za pomoć tom brodogradilištu kako bi se završili započeti brodovi.

"Moramo biti sigurni da sve što radimo, radimo sukladno zakonu. Namjera postoji", rekao je Horvat odgovarajući poslije sjednice Vlade na upite novinara što će biti s 3. majem i hoće li doći do financijske pomoći za dovršetak brodova.

Na pitanje očekuje li da bi to moglo naići na prigovore Europske komisije, Horvat je poručio da ne treba brinuti i da s Komisijom neće biti problema.

Upitan znači li to da vjeruje da neće doći do stečaja 3. maja, s obzirom da se bliži 4. srpnja kada se održava ročište na Trgovačkom sudu u Rijeci, Horvat je tek kratko odgovorio kako misli da do stečaja neće doći.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Horvat je prošli petak u Mokricama na novinarsko pitanje postoji li šansa da država uđe u 3. maj sa svojim novcem rekao da se pronalazi legalan način na koji omogućiti da se brodovi koji su u određenoj fazi gotovosti završe i isporuče.

"Siguran sam da će model biti sukladan hrvatskom i europskom zakonodavstvu, a kroz nekoliko dana, a sigurno prije zakazanog slijedećeg ročišta, on će biti predstavljen i samoj upravi 3. maja, odnosno sindikatima, ali i hrvatskim institucijama", rekao je tada Horvat.

Idući tjedan, 4. srpnja održat će se novo ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečaja u Brodogradilištu 3. maju. To je ročište do sada nekoliko puta odgađanja, a zadnji put je odgođeno početkom lipnja, jer se, kako je tada rečeno, ozbiljno razmatraju mogućnosti pozitivnog rješenja u 3. maju.