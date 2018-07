Građani će za SP-a potrošiti 2 milijarde više

I Slovenci trljaju ruke zbog vatrenih, promet 25% veći posto

Dobre igre Hrvata popravljaju i rezultate gledanosti HRT-a i daju joj značajnu prednost nad konkurencijom u zadnjih mjesec dana pa su i promidžbene poruke oko utakmica znatno efikasnije nego na drugim komercijalnim televizijama – kaže D. Munjiza. Turističkim agencijama ovo je pak jedan od najboljih dijelova godine zbog popunjenih aranžmana, a kako svaka nova pobjeda donosi i nove čartere, kod kojih se ne pita za cijenu, promet će im, ovisno o tome dokle doguraju naši, porasti i do 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a zarada i više, smatra on. Pojačanom potražnjom svog asortimana u vrijeme SP-a jučer su nam se pohvalili i iz Atlantic Grupe te Adria Snack Company koja ima i prigodna pakiranja grickalica u “kockastom” dizajnu. Zanimljivo, prema pisanju slovenskih Financa, navijanje za Vatrene, s obzirom na to da nemaju vlastite ekipe u Rusiji, u Sloveniji je diglo promet mesara, ugostitelja i trgovaca za 25%.