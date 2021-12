Fokusirajte se na ono u čemu ste dobri i što donosi povrat

Nakon dugogodišnje uspješne karijere u Kanadi, gdje se bavila kliničkim ispitivanjima generičkih lijekova, Viktorija Zadro Huml danas je regionalna direktorica globalne biofarmaceutske kompanije Takeda za Hrvatsku, Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu, a ove je godine prihvatila ulogu mentorice u projektu "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama" u organizaciji Večernjeg lista i časopisa Zaposlena u kojem će svoje poslovno iskustvo podijeliti s kandidatkinjom željnom usavršavanja i napretka u karijeri.

Možete li usporediti status žene u poslovnom svijetu u Kanadi i u Hrvatskoj?

Kanadsko je tržište veće i razvijenije po svim parametrima, pa tako i po pitanju mentorstva. Jedna od velikih razlika je što se u Kanadi nude programi koji već tinejdžere i tinejdžerice uče o poduzetništvu i vodstvu. Mislim da su "coaching" i "mentoring" u Kanadi sasvim normalna pojava u poslovnom svijetu. Tamo je to vrlo razvijena grana industrije. Kod nas ima još dosta prostora za razvoj. Prema podacima Fine, udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2018. godini iznosio je 31,3%. Ne ulazeći u analizu veličine, sektora i strukture tih društava, vidimo da su žene snažan čimbenik u hrvatskoj ekonomiji. Tendencija je da postotak raste kod nas i u Kanadi. U jednoj internacionalnoj korporaciji kao što je Takeda sasvim je normalno da se mladi talenti usmjeravaju u karijeri kroz razne edukacije i projekte kao sto je mentoring. Mislim da nam mentoring mora postati imperativ i nešto uobičajeno u edukacijskim strukturama želimo li stvoriti poticajno ozračje za mlade žene u poslovanju.

Koliko je teško uskladiti zahtjevnu karijeru i privatni život?

Moram priznati da povremeno poslovni dio pobijedi u tom balansu. Da nije tako, vjerojatno ne bih bila na poziciji regionalnog direktora, a i sama je priroda posla takva da povremeno zahtijeva duge sate te balans ode na jednu stranu. Volim posao koji radim i ambiciozna sam osoba, ali još više volim svoju obitelj koja me zajedno s prijateljima vraća i drži u balansu. Ponekad je teško uskladiti sve obveze, ali dugoročno disbalans ne vodi u dobrome smjeru. Ne možemo u životu uvijek imati sve. Naučila sam se na dnevnoj bazi balansirati, tražiti pomoć i podršku kolega na poslu, prijatelja, obitelji. Dobar posao, karijera i benefiti koje to nosi sa sobom omogućuju mi i puno lijepih trenutka s prijateljima i obitelji.

Mislite li da je ženama koje žele napredovati neophodna potpora u karijeri?

Svima treba potpora i vodstvo u karijeri, a ženama je to posebno važno. Upravo zato što se trebamo brinuti o poslovanju, obitelji, sebi i stvarima koje su nama osobno bitne. I dalje smo tradicionalno društvo, u kojem je obitelj jezgra. Uloga žene, majke je da tu jezgru održava. Umjetnost je uskladiti tu tradiciju s modernim načinom života tako da se žene mogu ostvariti u karijeri, a i dalje biti sretne u svom okruženju. Svaka od nas treba povremeno pomoć da prvo iskristalizira što stvarno želimo u karijeri i životu, a onda i kako to realizirati i pretočiti u uspješnu osobu. Mislim da mentor može olakšati i ubrzati učenje koji se stječe iskustvom. Definicija mentorstva je prijenos znanja, iskustva i savjetovanje kako bi se mlada osoba razvila osobno i poslovno. Svi imamo mentore u životu, prvo su to naši roditelji, a onda ih ovisno o situaciji pronalazimo u kolegama, prijateljima, profesorima, supružnicima… Kada se ta uloga formalizira, onda to jednoj ženi može olakšati put do donošenja odluka, pronalaženja informacija kako bi brže dostigla cilj.

Kako ste sami rješavali probleme na koje ste nailazili?

Bilo je trenutaka kada mi je bilo teško donijeti i iskomunicirati tešku odluku. Tražila sam savjete od prijatelja, kolega na poslu, išla na formalne edukacije, prekopavala internet. Nisam imala jednog mentora kojeg bih mogla nazvati i pitati za savjet. Mislim da bi mi ovakav program puno pomogao smanjiti razinu stresa, ubrzao učenje i svakako bih neke stvari napravila "pametnije" uz savjet nekoga tko je to već prošao na poslu i u životu.

U poslovnom svijetu odluke se često moraju donositi brzo s podacima dostupnim u trenutku

Čini li vam se da su mlađe generacije poslovnih žena hrabrije?

Mislim da jesu. Način komunikacije se promijenio, pristup informacijama je bolji i brži, a to se odražava na osviještenost i ambiciju. To daje određenu dozu hrabrosti mladim generacijama, ali ta šuma podataka i mogućnosti sa sobom ponekad nosi i dozu konfuzije te manjak fokusa. Mislim da određivanje prioriteta i razlučivanje na što se u određenom trenutku fokusirate dolazi s iskustvom. Barem je u mom slučaju bilo tako. U poslovnom svijetu odluke se često moraju donositi brzo, s podacima koji su vam dostupni u tom trenutku. Danas je vrlo važno znati razdvojiti činjenicu od uvjerenja, navika i emocija kako bi donijeli pravilnu odluku.

Koja su vaša očekivanja od ovog projekta?

Mislim da ću uvidjeti s čim se današnje mlade žene moraju nositi i kroz tu prizmu i ja puno naučiti što mogu kao lider raditi drugačije. Nadam se da ću u programu i ja proširiti svoje vidike, steći nova poznanstva. Mogu ponuditi iskustvo u vođenju projekata, timova i prenijeti dio vještina koje sam stekla tijekom godina. Mogu ponuditi zrelu dozu smirenosti pod pritiskom. Od kandidatkinje očekujem iskrenost, prvenstveno prema sebi, otvorenost za promjene, želju za napredovanjem i predanost ovom programu.

Možete li ponuditi najvažnije savjete mladim ženama koje se žele ostvariti u poslovanju?

U životu i poslu nemoguće je "odraditi" sve. Fokusirajte se na ono što radite dobro, na ono što je najbitnije i donosi najveći povrat. Tako možete biti uspješne u karijeri i posvetiti se onom što vas čini sretnima izvan posla. Na kraju krajeva, nitko od nas nije jedna osoba na poslu, druga doma, a treća s prijateljima. Potrebno je uskladiti uloge koje svakodnevno imamo. Da bismo to mogli, moramo biti autentični, upoznati i prihvatiti sebe sa svim svojim vrlinama i manama. Budite odvažne i vrijedne i učite iz svojih pogrešaka.