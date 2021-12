Uživam u izazovima jer iza njih obično slijede i veliki rezultati

Prvi put u ulozi mentorice u projektu "Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama" sudjeluje priznata i mnogima omiljena dizajnerica Aleksandra Dojčinović, kojoj zalaganje za osnaživanje žena u poslovnom svijetu nije strano pa će svoja iskustva rado prenijeti na kandidatkinju željnu usavršavanja, novih znanja i podrške.

Što vama predstavlja mentorstvo i koliko je ono važan alat za razvoj i napredak u poslovnom svijetu?

U ulozi mentorice do sada sam se nalazila mnogo puta pa eto još jedne prilike da možda motiviram i druge poslovne žene da se okušaju u tome. U Hrvatskoj mentorstvo nije dovoljno razvijeno, nedovoljno se vraća dug društvu koji svi imamo, ali se o tome rijetko ili nikada ne razgovara, da ne govorim da se na tome ne radi ili se vrlo malo radi. Osobno poznajem svoje poslovne uzore i imam priliku s njima često razgovarati o raznim temama, međutim nisu svi te sreće. Ima tu još jedan problem, a to je "zatvorenost", odnosno nekakva općedruštvena sklonost negativnoj konotaciji prema poduzetnicima. Vrijeme je da prestanemo izjednačavati ozbiljno i moderno poduzetništvo s onim iz vremena pretvorbe i privatizacije jer mnogi naši veliki poduzetnici imaju i žele nešto reći, ali to ne čine upravo zbog toga.

Koliko je vama na poslovnom putu bila potrebna pomoć drugih?

Jako je pogrešno računati na pomoć drugih i to uzimati zdravo za gotovo, ali je isto tako pogrešno ne znati zahvaliti kada pomoć pristigne. Očekivanja su vrlo klizav teren u poduzetništvu, ali i životu općenito. Ona stvaraju jedan balon u kojem potom kreiraš svoj svijet koji nije stvaran i samo je pitanje trenutka kada će puknuti i ostaviti te u razočaranju.

Koje kvalitete se moraju njegovati ako je cilj poslovni uspjeh?

Jučer sam odgledala dokumentarac o Warrenu Buffetu u kojem on govori kako su Bill Gates i on, na jednom od njihovih prvih susreta, istovremeno na papir napisali da je njihova najveća kvaliteta fokus. Malo sam razmišljala o tome i spoznala koliko kao kreativac teško postižem fokus. Međutim, iskustvo i godine rada iza mene pomažu mi da, bez obzira na to koliko mi bilo teško, svaki dan sjedam za svoj radni stol i odradim sve što trebam, često i više od toga, pri čemu najbolje radim ono što najmanje volim jer sam ono što mi priroda nije dala izoštrila i naučila od onih koji su u tome najbolji. U životu i karijeri treba se uvijek znati svesti u realne okvire, osvijestiti stvari koje znaš, a još više one koje ne znaš jer je to ključ osobnog napretka.

Što biste savjetovali svim mladim ženama koje žele uspjeti?

Ako želite uspjeti i ako to zaista jako želite - apsolutno se ništa neće dogoditi. Želja sama po sebi je u biti beskorisna i samo željeti uspjeh je gubitak vremena. Međutim, raditi na želji, biti fokusiran, znati sažeti svoje dnevne aktivnosti, imati jasne ciljeve, staviti potrebe svoje tvrtke ispred vlastitih i, što je najvažnije, ispred vlastitog ega je nešto sasvim drugo. I to su samo neke od kvaliteta koje treba brusiti na putu ka uspjehu. S druge strane, biti uspješan ne znači imati puno novca pa čak ni biti priznat u društvu, već je uspjeh ono sto svaka od nas smatra svojim osobnim uspjehom. Izjednačiti uspjeh s privatnim poduzetništvom ili visoko rangiranom managerskom pozicijom nije ispravno, uspjeh ima širinu - uspjeh je biti točno tamo gdje želiš biti i dobro se osjećati s time!

Mislite li da je muškarcima lakše ostvariti zavidnu karijeru?

Ne mislim ništa o toj temi jer iskreno uopće ne znam zašto bi se poduzetnici trebali dijeliti po spolu. Polazišna točka nam je svima ista, a ciljeve dostižu vrijedni i uporni, bez obzira na to jesu li muškarci ili žene.

Ideje i želje su sigurno važne, ali kako ne odustati kada nađemo na prepreku?

Protiv sebe možeš biti jedino i samo ti! Ljudi su načelno fokusirani na svoj život i na svoju karijeru, rijetko kada nailazimo na ljude i situacije koje su protiv nas samih. Za mene su to samo isprike kojima često opravdavamo svoj neuspjeh. Osobno sam imala i više nego izazovan poslovni put, ali to ni u jednoj stotinki mog života nije bio razlog da prebacim lopticu na okolnosti koje mi nisu išle naruku. Možda će vam zvučati pomalo neobično, ali ja zaista uživam u izazovima jer poslije velikih izazova obično slijede i veliki rezultati. Tako kaže neka zdrava logika, a apsolutna sreća i zadovoljstvo ionako ne postoje.

Nedostaje li u poslovnom svijetu networkinga, razmjene iskustava i znanja među ženama?

Kada si na određenoj poziciji, imaš mogućnost okupiti oko sebe druge poslovne žene s kojima se želiš družiti i od njih i s njima učiti. Svaka od nas se treba zapitati koliko radi na tome, pa se tako i ja redovito pitam koliko sam napravila kako bih oko sebe imala svoj krug iznimnih žena s kojima mogu dijeliti iskustva, znanja, ideje i potrebe. Ako kvalitetno radite na povezivanju, neće vam nedostajati interakcije s onima od kojih možete naučiti.