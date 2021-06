EU uvodi: jednom u radnom vijeku otpust duga poduzetnicima, ali i građanima

Novi element u Direktivi – rano upozoravanje dužnika

EU novim propisom stavlja naglasak na preventivno djelovanje, no ističe da tvrtke koje se ne mogu spasiti, bilo u cijelosti bilo neke njihove jedinice, treba brzo likvidirati. Ključni elementi novih pravila su rano upozoravanje, zatim pristup okviru za preventivno restrukturiranje kako bi se spriječila nesolventnost pa lakše pregovaranje o preventivnom restrukturiranju, zastoj pojedinačnih ovrha do četiri mjeseca te kao krajnja mjera – oprost duga. – Prezaduženi poduzetnici imat će pristup barem jednom postupku koji može dovesti do potpunog otpusta njihova duga nakon razdoblja od najviše tri godine – naglašeno je u Direktivi. Rano upozoravanje moglo bi uslijediti već nakon što dužnik prvi put ne plati porez ili socijalne doprinose. Države članice trebale bi informacije o alatima ranog upozoravanja staviti na raspolaganje na internetu, na primjer na posebnoj internetskoj stranici.