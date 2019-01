Draženka Andrašek: Žene postižu čudesne stvari kad se podržavaju

Nakon diplome iz makroekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, put ju je odveo u grafičku industriju te je sljedećih deset godina provela u prodaji, od čega osam na rukovodećim pozicijama u tiskarama Radin print, Grafički zavod Hrvatske i Istragrafika. Posljednje četiri godine pak direktorica je tiskarske djelatnosti u Narodnim novinama, a u međuvremenu završila je i poslijediplomski znanstveni studij iz Financija poduzeća također na Ekonomskom fakultetu. Riječ je o Draženki Andrašek, još jednoj od mentorica u zajedničkom projektu časopisa Zaposlena i Večernjeg lista “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”.

Dobronamjernost i iskrenost

– Duboko vjerujem u snagu ženskog mentorstva i važnost naglašavanja koliko je ono bitno za razvoj mladih poslovnih žena. Kada žene s više iskustva i “odigranih utakmica” pruže potporu mladim ženama na početku njihovih karijere ili kod poslovnih prekretnica, ohrabruju ih da one to isto učine jednog dana drugim mladim ženama. I tako se pozitivni efekti mentorstva šire. Pomoću dobrog mentora mlade žene lakše i brže steknu povjerenje u vlastitu karijeru te vlastitu sposobnost obavljanja potrebnih zadataka i donošenja poslovnih odluka. Rezultat je više žena na rukovodećim položajima, a to je nedvojbeno dobra stvar s eksponencijalno pozitivnim učincima, ne samo za situaciju žena u društvu, već i za društvo općenito – pojasnila je Draženka Andrašek koliko je i zašto mentoriranje među ženama bitno za njihov poslovni uspjeh.

No, jesu li žene spremne iskreno i dobronamjerno pomoći jedna drugoj te jesu li međusobno solidarne?

– Moj je odgovor - da. Zaista vjerujem u žensku solidarnost te dobronamjernost i iskrenost žena jednih prema drugima. Svjesna sam da postoje mnogi primjeri koji dokazuju suprotno, ali vrijeme je da se prestane toliko naglašavati da je žena ženi najveći neprijatelj, te se počnu isticati pozitivni primjeri u kojima žene potiču jedna drugu, vesele se uspjesima drugih žena i ističu ih. Žene doista postižu čudesne stvari kada se međusobno podržavaju. I to je stanje svijesti koje treba probuditi i na njemu inzistirati, kako svi mi zajedno u svom privatnom i poslovnom okruženju, tako i šire, putem medija. Potrebno je uvijek krenuti od sebe i svojih postupaka. Ako ćemo mi same pristupati iskreno i dobronamjerno drugim ženama, neovisno imamo li prethodna loša iskustva ili ne, vratit će nam se na isti pozitivan način – jasna je u svojoj poruci direktorica u Narodnim novinama navodeći kao primjer i svoja iskustva.

Učenje iz pogrešaka

– U svojoj karijeri nisam imala formalnog mentora ili mentoricu, ali sam imala priliku surađivati s velikim brojem izuzetno sposobnih i velikih ljudi od kojih sam mnogo naučila i učim cijelo ovo vrijeme. No, izdvojila bih jednu izuzetnu ženu na mom prvom poslu, odmah nakon stjecanja diplome. U neformalnim razgovorima ta je žena često nama pripravnicima na slikovit i duhovit način prepričavala svoje najveće poslovne pogreške, nedvosmisleno nas tako učeći da su pogreške dio svakog posla, i života općenito. Nema te uspješne osobe koja na svom putu nije ponekad radila i najbanalnije pogreške. Ono što je bitno jest – ne dopustiti da nas pogreške obeshrabre. Potrebno je naučiti iz svake pogreške te hrabro krenuti dalje. Isto vrijedi i za probleme. Ne postoji problem koji nema rješenje. Kada ne postoje očita i konvencionalna rješenja za neki problem, potrebno je promijeniti pristup problemu, uzeti malo vremena i rješenje se nametne samo po sebi – kazala je Draženka Andrašek koja mentorstvo vidi kao dvostran put od kojeg pozitivne učinke imaju obje strane, jer radi se o poticajnom i inspirativnom odnosu temeljenom na povjerenju, iskrenosti i uzajamnom poštovanju.

Ipak, ističe, uspješnost mentorstva ovisi o tome koliko su obje strane spremne uložiti u njega. Govoreći o odlikama dobrih mentorica nabraja da su to: nesebičnost u dijeljenju svojih vještina, znanja i stručnosti s mentoriranom osobom, pristupačnost, dostupnost i sposobnost slušanja, iskrenost, entuzijazam, objektivnost i pravednost te sposobnost davanja konstruktivnih povratnih informacija. Pritom naglašava da nije bit u davanju gotovih rješenja već u pružanju podrške i kroz priče o vlastitim iskustvima motiviranju mentorirane osobe da samostalno razmišlja te kroz zajedničku interakciju dođe do vlastitih rješenja.

– Žene koje postignu uspjeh vlastitim snagama i dođu do neke pozicije u društvu ili na poslu, s kojom su zadovoljne, empatičnije su prema drugim ženama. Žena koja svojim snagama dođe do cilja nije zaboravila put kojim je prolazila i kako joj na istom nisu uvijek cvjetale ruže te joj je ponekad malo nedostajalo da odustane, ali nije, i baš iz toga razloga želi biti tu za druge žene. A vjerujem i da nikada ne zaborave na one žene koje su na tom putu bile uz njih kao podrška – zaključuje Draženka Andrašek.