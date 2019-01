Nataša Novaković: Nikad  ne gradite karijeru gazeći druge

Jedna od mentorica zajedničkog projekta časopisa Zaposlena i Večernjeg lista “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” je i predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković. Nakon diplome na Pravnom fakultetu u Zagrebu, nije stala s učenjem: završila je specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti, a nakon tog je upisala i MBA za ljudske potencijale na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta koji upravo završava.

Vjeruje u projekt jer networking smatra izuzetno bitnim u poslovanju i to iz više razloga.

Važni su strast i znatiželja

– Nitko ne zna baš sve i zato je jako bitno imati krug ljudi iz različitih područja koji vam mogu pomoći kada vi sami zapnete oko nekog problema. Ako ne znate sami riješiti neki problem, bitno je da znate osobu koja vam može pomoći u tome. Osim toga, ljudi su tu i da vam daju podršku kad vi sami želite nešto postići, da vas upoznaju s osobama koje su u vašem poslu relevantne, pomognu vam kad imate neke dvojbe, usmjere vas i slično – kaže N. Novaković.

Kao mentorica ističe da je izuzetno bitno raditi posao koji se voli.

– Ako to nije slučaj, ako osam sati dnevno provodite radeći nešto što ne volite onda trebate promijeniti posao makar to značilo i promjenu karijere. To je lakše reći nego učiniti, ali je apsolutno moguće ima puno takvih primjera. Jer kada radite nešto sa strašću onda vam ni jedna prepreka nije problem već izazov. To je ujedno i druga bitna stvar, strast. Strast vas tjera uvijek naprijed, ništa vam nije teško i ne zadovoljavate se prosječnošću, želite biti najbolji. I to je možda najbitnije dajte uvijek sto posto od sebe što god radili, možda nećete odmah osjetiti rezultate, ali dugoročno sigurno budete. I nikad ne gradite svoju karijeru omalovažavajući druge, uzimajući drugima posao ili kako se to još popularno zove “preko leševa”. Rezultati su ono što vam je jedino bitno za vaš uspjeh, ne uspoređujte se s drugima i ne obazirite se na druge. I za kraj, ostanite znatiželjni učite uvijek nešto novo, čak i kada nije povezano s vašim poslom, negdje, nekad doći će vam i to znanje dobro – savjetuje Nataša Novaković.

Tijekom karijere u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) vodila je projekt “Uklanjanje staklenog labirinta”; u kojem je HUP bio partner Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Jedan od rezultata projekta je i HUP-ova Baza poslovnih žena – projekt koji okuplja poslovne žene kvalificirane da u svakom trenutku preuzmu neku od upravljačkih pozicija u kompanijama.

Promašena mantra o ženama

Nataša Novaković naglašava kako postoji dovoljan broj žena spremnih za takva mjesta.

– Ta mantra da nema žena koje su sposobne upravljati, pa da ih je zato samo oko 15% na upravljačkim pozicijama potpuno je promašena. Od ukupnog stanovništva oko 60% visoko obrazovanih su upravo žene. Istraživanja koja su provedena unutar projekta Stakleni labirint pokazala su da žene i kad dođu na upravljačku poziciju da to ostvare puno kasnije i odlaze s tih mjesta puno ranije, a sve imaju minimalno visoku stručnu spremu. Kod muškaraca situacija je drugačija, prilika da dođu na upravljačku poziciju pruža im se dok su mlađi i ostaju na tim pozicijama i u vrlo poznim godinama – ukazuje na nelogičnosti N. Novaković.

Bila je i jedna od osnivačica Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji kojoj je primarni cilj promoviranje, unaprjeđenje i afirmacija statusa žena u pravnoj profesiji – kao profesionalnih djelatnica u odvjetništvu, sudstvu, korporativnom svijetu, znanosti i pravnom sustavu općenito. Kaže da točno zna trenutak kad je odlučila javiti se za posao predsjednice Povjerenstva za odlučivanje sukoba interesa.

– Gledala sam kroz prozor svog ureda u HUP-u, bio je kolovoz pa je posla bilo manje i prostora za razmišljanje previše. Ta mi je 2017. godina bila izuzetno teška, trebala sam neku promjenu, došla sam u srednje godine, djeca su mi donekle narasla i trebao mi je novi izazov. I tako sam se javila na dva natječaja za ravnateljicu Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova i za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. I to je to, jednom kad nešto odlučim nema povratka, da nije bila ova pozicija otišla bih negdje drugdje – objašnjava N. Novaković. Obitelj – suprug i dvije kćeri su joj oduvijek bili potpora i iako zbog putovanja često nije bila doma. Sad imaju novi izazov jer su zbog njezina posla postali medijski eksponirani što utječe i na djecu. Kaže da s njima o svemu razgovara, te da više živi u kaosu koji kontrolira nego u ravnoteži. – Mislim da je nemoguće potpuno odvojiti privatan i poslovan život. Svatko treba naći način koji njemu odgovara – zaključuje Nataša Novaković.