Dobavljači s bankama pregovaraju o otpisima na financijskim mjenicama

Pregovori vjerovnika Agrokora o nagodbi u ovom bi tjednu morali biti završeni ako se nagodba želi postići do 10. srpnja, roka do kojeg je lex Agrokor na snazi.

Nacrt nagodbe koji je izvanredna uprava predvođena Fabrisom Peruškom objavila u petak pokazuje pak da se još puno toga mora dogovoriti i uskladiti. Zato su i predvidjeli da će se tek u prvim danima lipnja objaviti konkretne brojke, od udjela u novom koncernu do visine otpisa pojedinih vjerovnika.

Dogovor sa Sberbankom

U nacrtu nagodbe nisu navedeni ni pojedinačni dogovori s Adris Grupom ili Agram Investom, o kojima je već bilo govora u javnosti, ali ima nagovještaja dogovora s ruskim Sberbankom, barem putem plana otkupa 18 posto dionica Mercatora od ruske banke te zamjenu tih dionica dionicama u novom koncernu. Aranžman dizajniran za dobavljače, koji uključuje postupno plaćanje 80 milijuna eura graničnog duga u iduće četiri godine uključen je u nacrt, ali dobavljači sada žele više. Kako je Večernji list već pisao prošlog tjedna, dobavljači su postavili nove zahtjeve za podržavanje nagodbe koji uključuju i dogovor za onaj dio dobavljača koji imaju i financijska potraživanja poput Francka koji, kao i Alcu i Vindiju, opterećuju krediti i mjenice s regresnim pravima. Pregovara se s bankama i faktoring kućama o otpisu većeg dijela potraživanja.

Model bi uključivao da banke i faktorinzi otpišu i do 70 posto potraživanja, manji dio naplate od Agrokora, a ostatak od tvrtke koja je opterećena mjenicom. Ipak, taj dio koji bi se naplatio od tvrtke bio bi reprogramiran na rok otplate dovoljno dugačak da se tvrtku ne otjera u stečaj, niti da joj se potpuno uništi investicijski potencijal. Naravno, pregovori su u tijeku pa je pitanje na kojim će se iznosima otpisa završiti, ali s obje strane pregovaračkog stola može se čuti informacija da nije nemoguće da do dogovora dođe. Riječ je o ukupno 2,9 milijardi kuna tražbina vezanih za financijske mjenice, a banke i faktoring kuće otpisale bi od 1,5 do dvije milijarde kuna potraživanja. Na prvi pogled izgleda kao golem novac, ali na tim financijskim instrumentima ove su kuće imale kamate i do 10 posto pa su stoga i ostvarivale bruto marže iz poslovanja od 10 do 15 posto.

Nepovoljne kamate

Bez završetka tih posebnih dogovora i ne možemo znati kako će izgledati konačna nagodba pa je nacrt koji je objavljen tek naznaka tehničke izvedbe. Vertikalna struktura budućeg Agrokora sastoji se od četiri holdinga od kojih je tek posljednji u Hrvatskoj. Ono što je bitno jest da taj hrvatski holding posjeduju sve operativne tvrtke, i domaće i one iz regije, što znači da će se Agrokorom ipak upravljati iz Hrvatske te da će se u Hrvatskoj morati plaćati porez. Novi Agrokor, ako Sberbank i uđe u roll-up aranžman, bit će zadužen ukupno 1,7 milijardi eura, što je problem koji već sada ističu mnogi vjerovnici. Naime, u Agrokor je, kako se navodi u planu nagodbe, stiglo 11 indikativnih ponuda za refinanciranje koje nisu bile povoljne, a Večernji je list pisao da su bile nuđene kamate i od 18 posto koje nitko ne može vraćati. Izvanredna je uprava zatražila produljenje postojećeg aranžmana za još 24 mjeseca, ali uza sve dodatne dogovore, koji sada već stoje stotine milijuna kuna, vjerovnici se brinu tko će i kako sve te obveze poštovati i što će za njih u konačnici ostati.