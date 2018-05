Dobitnici i gubitnici: Dobro su prošli dobavljači i domaće banke, strepe oni koji će postati vlasnici

Plan nagodbe vjerovnika Agrokora trebao bi biti objavljen do kraja tjedna, ali to je radni dokument koji neće sadržavati ni konkretne udjele koje u novom koncernu mogu očekivati budući vlasnici ni otpise s kojima će se vjerovnici morati suočiti. Ostalo je tek nekoliko dana za pregovore, a najozbiljniji je problem osporenih jamstava. U Agrokoru se može čuti da se očekuje dogovor s Agramom, ali još ništa nije potpisano.

Otkup 51 posto Agrolagune

Agrokor bi od Agram Investa trebao otkupiti 51 posto dionica Agrolagune i tako ga obeštetiti. Iznos nije do kraja definiran, premda su se u medijima pojavile određene špekulacije, ali može se čuti da postoji raspoloženje obje strane za dogovor. Ako Agram ne povuče osporavanje jamstava nema nagodbe pa je dogovor u višem interesu. Međutim, on za sobom povlači i mogućnost da odštetu zatraže svi vlasnici Agrokora, odnosno puno malih dioničara koji će izgubiti sav ulog s obzirom na to da su dionice proglašene bezvrijednima. Kako je Večernji list već pisao, sporazum se nudi i Sberbanku, Adris grupi, Zagrebu pa i dobavljači traže još ustupaka, ali među vjerovnicima se već postavlja pitanje kako će se uopće ispoštovati svi dogovori na koje se Agrokor već obvezao.

Kompanija koja će nove vlasnike dobiti pretvaranjem duga u udjele u koncernu već je unaprijed opterećena dugom od 1,7 milijardi eura. Naime, planom nagodbe predviđa se da se u gotovini kroz kredit isplate svi sudionici roll-up kredita, koji se ulaskom Sberbanka penje na 1,15 milijardi eura, a treba isplatiti i razlučne vjerovnike s oko 500 milijuna eura. Te kredite će se morati prvo osigurati, a dosadašnje ponude kreditora uključivale su astronomske kamate, što je i logično za kompaniju koja je u tehničkom bankrotu. Ali refinanciranjem problem tek počinje jer te kredite treba i vratiti, što je moguće samo iz tekućeg poslovanja. Zato u dogovoru koji se očekuje možemo kao dobitnike navesti samo one koji su potpuno isplaćeni poput malih dobavljača i OPG-ova koji su svoj novac dobili još lani i nastavili raditi s Agrokorom, dobavljače koji su ipak izvukli jedan dio novca u gotovini te banke koje su refinancirale svoje obveze i time osigurale naplatu dijela plasmana. Naravno, i konzultante kojima je isplata redovita svaki tjedan.

Problem vlasnika obveznica

Iako bi domaće financijske institucije trebale sudjelovati u Agrokoru i kao suvlasnici s desetak posto vlasništva, one su svoje obveze većinom dobro osigurale. Njihovi krediti svrstani su u skupinu razlučnih vjerovnika jer imaju jake kolaterale u nekretninama ili su pak iskoristile roll-up aranžman poput Erste banke i Zagrebačke banke koje su time spasile 120 milijuna eura starih plasmana, ali naravno samo zato što su bile spremne plasirati još toliko svježeg novca Agrokoru, kojim su isplaćeni dobavljači. Dobro će proći i vlasnici obveznica koji su ušli u roll-up, a po izvještajima iz Agrokora, refinancirano je 223 milijuna eura tražbina od ukupno 900 milijuna kuna uloženih u obveznice.

Ostali vlasnici obveznica trenutačno ne mogu ni sudjelovati u nagodbi jer su im tražbine osporene pa možemo zaključiti da pripadaju skupini gubitnika. Zbog svih okolnosti, gubitnicima se mogu nazvati i svi oni, poput Sberbanka, koji nemaju druge nego naplatiti dugove vlasništvom nad tvrtkom koja će biti duboko zadužena i nakon vlasničkog restrukturiranja.