Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE ISPLATI SE

Znate li koliko često treba mijenjati ovaj važan dio na autu? Ako ga ignorirate, riskirate ozbiljan kvar

Mehaničar, automehaničar
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
16.03.2026.
u 22:00

Riječ je o malom trošku u usporedbi s mogućim popravkom motora. Upravo zato serviseri često ističu jednostavno pravilo

Mnogi vozači prilikom redovitog servisa najviše pažnje posvećuju vrsti i kvaliteti motornog ulja, dok se uljni filtar često smatra sporednim dijelom. Ipak, riječ je o komponenti koja ima važnu ulogu u zaštiti motora jer iz ulja uklanja nečistoće nastale tijekom rada – od sitnih metalnih čestica do ostataka izgaranja i drugih kontaminanata. Stručnjaci zato savjetuju da se uljni filtar mijenja pri svakoj izmjeni ulja. Riječ je o relativno jeftinom dijelu koji može spriječiti ozbiljna oštećenja motora, piše Autoportal.

Koliko dugo filtar može trajati ponajprije ovisi o njegovoj konstrukciji i materijalu. Na tržištu se najčešće susreću filtri s celuloznim i oni sa sintetičkim filtracijskim materijalom. Sintetički filtri mogu zadržati veću količinu nečistoća pa obično izdrže i do oko 10.000 kilometara, dok se celulozni, koji su češći u serijskoj proizvodnji i starijim vozilima, preporučuje mijenjati već nakon otprilike 5.000 kilometara.

Ako se filtar ne zamijeni na vrijeme, s vremenom se može začepiti. U takvim situacijama aktivira se tzv. bypass ventil koji omogućuje da ulje i dalje cirkulira kroz motor kako bi se spriječilo potpuno izostajanje podmazivanja. Međutim, tada ulje prolazi bez filtriranja, pa nečistoće ponovno ulaze u osjetljive dijelove motora, što ubrzava trošenje i povećava rizik od ozbiljnih kvarova.

S obzirom na to da uljni filtar obično stoji tek desetak eura, riječ je o malom trošku u usporedbi s mogućim popravkom motora. Upravo zato serviseri često ističu jednostavno pravilo – novi filtar pri svakoj izmjeni ulja.

Kada se skidaju zimske gume? Jedan datum je ključan, ali oprez: kazna od 130 eura vreba i nakon njega
Ključne riječi
auto Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!