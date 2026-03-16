Znate li koliko često treba mijenjati ovaj važan dio na autu? Ako ga ignorirate, riskirate ozbiljan kvar

Mnogi vozači prilikom redovitog servisa najviše pažnje posvećuju vrsti i kvaliteti motornog ulja, dok se uljni filtar često smatra sporednim dijelom. Ipak, riječ je o komponenti koja ima važnu ulogu u zaštiti motora jer iz ulja uklanja nečistoće nastale tijekom rada – od sitnih metalnih čestica do ostataka izgaranja i drugih kontaminanata. Stručnjaci zato savjetuju da se uljni filtar mijenja pri svakoj izmjeni ulja. Riječ je o relativno jeftinom dijelu koji može spriječiti ozbiljna oštećenja motora, piše Autoportal.

Koliko dugo filtar može trajati ponajprije ovisi o njegovoj konstrukciji i materijalu. Na tržištu se najčešće susreću filtri s celuloznim i oni sa sintetičkim filtracijskim materijalom. Sintetički filtri mogu zadržati veću količinu nečistoća pa obično izdrže i do oko 10.000 kilometara, dok se celulozni, koji su češći u serijskoj proizvodnji i starijim vozilima, preporučuje mijenjati već nakon otprilike 5.000 kilometara.

Ako se filtar ne zamijeni na vrijeme, s vremenom se može začepiti. U takvim situacijama aktivira se tzv. bypass ventil koji omogućuje da ulje i dalje cirkulira kroz motor kako bi se spriječilo potpuno izostajanje podmazivanja. Međutim, tada ulje prolazi bez filtriranja, pa nečistoće ponovno ulaze u osjetljive dijelove motora, što ubrzava trošenje i povećava rizik od ozbiljnih kvarova.

S obzirom na to da uljni filtar obično stoji tek desetak eura, riječ je o malom trošku u usporedbi s mogućim popravkom motora. Upravo zato serviseri često ističu jednostavno pravilo – novi filtar pri svakoj izmjeni ulja.