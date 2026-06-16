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Ukida se roaming između Srbije i EU: Novi zakon stiže vrlo brzo, nedostaje svega nekoliko koraka

roaming
Ivo Čagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 12:26

Generalni direktor Telekoma Srbije istaknuo je da su telekom operateri u Europi već tehnički spremni za takvu uslugu, dok u regiji već postoji manja zajednička roming zona zemalja Zapadnog Balkana

Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati ukidanje rominga između Srbije i Europske unije do kraja ove godine ili početkom 2027. godine, nakon što Europska komisija potpiše odgovarajuće sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana i uslijedi njihova zakonska implementacija. Lučić je pojasnio da bi se nakon toga primjenjivalo pravilo „roaming kao kod kuće”, što znači da bi korisnici mobilnih usluga u zemljama EU koristili svoje domaće tarife i pakete bez dodatnih troškova, prenosi Blic.

„To znači da paket koji imate u Srbiji možete koristiti bilo gdje, na isti način kao kod kuće. Ako imate, primjerice, 1 GB interneta, trošite ga po istim uvjetima i u inozemstvu, bez dodatnih naplata ili brige o mreži na koju ste spojeni”, rekao je Lučić za RTS.

Dodao je da se takav model u EU primjenjuje od 2017. godine, kada su u sustav uključene zemlje članice EU, kao i Lihtenštajn i Norveška, a kasnije i Ukrajina te Moldavija. Prema njegovim riječima, sada je preostalo da se s državama Zapadnog Balkana potpišu bilateralni sporazumi, nakon čega bi uslijedila izmjena zakonskih okvira i obveza za sve operatere.

„Ostale su zemlje Zapadnog Balkana i Europska komisija sada treba napraviti bilateralne sporazume sa svakom državom. Nadam se da će to biti uskoro. Nakon potpisivanja, roming pravila se ugrađuju u zakon i postaju obvezujuća za sve operatere”, naveo je Lučić.

Istaknuo je da su telekom operateri u Europi već tehnički spremni za takvu uslugu, dok u regiji već postoji manja zajednička roming zona zemalja Zapadnog Balkana. Lučić je naglasio da će ukidanje rominga vrijediti za sve korisnike i sve tarifne pakete, bez iznimke „To je veliki iskorak jer postaje zakonska obveza svih operatera u Europi da omoguće korištenje paketa pod istim uvjetima kao u matičnoj zemlji”, zaključio je Lučić.
Ključne riječi
Srbija roaming Barkod

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