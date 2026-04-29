Znate li da su ove kombinacije na tablicama zabranjene? Evo koje oznake i brojevi bi vas mogli dovesti u nepriliku

Kada kupujete novi ili rabljeni automobil, mnogi već unaprijed razmišljaju o personaliziranoj registarskoj oznaci – kombinaciji inicijala, datuma ili slova i brojeva koji imaju posebno značenje. No, ono što često prolazi ispod radara jest činjenica da u Njemačkoj nisu sve kombinacije dopuštene.

Kako piše t-online, pravila proizlaze iz zakona koji propisuje da registarske pločice ne smiju narušavati javni red i mir. Upravo zato postoji niz zabranjenih kombinacija, a najveći dio njih odnosi se na kratice povezane s nacističkom prošlošću. Tako su na nacionalnoj razini zabranjene oznake poput KZ, SA, SS, HJ i NS, kao i kombinacije brojeva i slova koje prikriveno aludiraju na iste ideologije, poput „HH 88“ ili „AH 18“. Razlog je jasan – takve oznake smatraju se protuustavnima i neprihvatljivima u javnom prostoru.

Osim tih opće poznatih zabrana, dodatna ograničenja mogu postojati i na razini pojedinih saveznih pokrajina. Tako su u nekim dijelovima Njemačke zabranjene i kombinacije koje se povezuju s ekstremizmom, nasiljem ili politički osjetljivim temama, ali i one koje mogu imati uvredljivo ili neprimjereno značenje. Zanimljivo je da se zabrane ne odnose samo na slova – i određene brojčane kombinacije, poput 14, 18 ili 88, u nekim regijama nisu dopuštene zbog svoje simbolike u ekstremističkim krugovima.

U novije vrijeme popis zabranjenih oznaka proširio se i zbog aktualnih političkih događaja. U nekim gradovima, poput Düsseldorfa ili Leverkusena, privremeno je ograničeno korištenje slova „Z“ na registarskim pločicama zbog njegove povezanosti s ruskom vojnom simbolikom u ratu u Ukrajini.

Stručnjaci iz ADAC savjetuju vozačima da prije naručivanja personalizirane registarske oznake provjere lokalna pravila. To je najlakše učiniti putem internetskih stranica nadležnih ureda za registraciju, gdje se može vidjeti je li željena kombinacija dostupna ili zabranjena. Iako personalizirane registarske pločice nude prostor za kreativnost, taj prostor ipak ima jasne granice – osobito kada je riječ o povijesno, politički ili društveno osjetljivim simbolima.