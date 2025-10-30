Zlatna košarica: Najbolji trgovac dm, a proizvođač godine Podravka

Cedevita je društveno odgovorna kompanija godine, a najbolji proizvod ABC svježi krem sir tvrtke Belje plus. Koprivnička prehrambena kompanija Podravka je proizvođač godine, najbolji mali trgovac Friškoteka iz Zagreba, dok je glavnu nagradu, Zlatnu košaricu za najboljeg trgovca u 2024. godini, osvojio drogerijski lanac dm. Rezultati su to, naime, Zlatne košarice 2025., godišnjeg priznanja za najbolja ostvarenja u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje, koje je zaključeno jučer u zagrebačkom hotelu Westin svečanom dodjelom nagrada dobitnicima.

Naslov trgovca godine dm je osvojio četvrti put – najbolji u ovoj kategoriji bio je i 2017., 2022. i 2024. U žestokoj konkurenciji, koju su u finalu činili Kaufland Hrvatska i SPAR Hrvatska, dm je uspio obraniti titulu i ponovno osvojiti primat u glavnoj kategoriji nagrade Zlatna košarica.

–Nagrada u kategoriji Trgovac godine potvrda je iznimno uspješne poslovne godine za dm-drogerie markt u kojoj smo ostvarili više od pola milijarde eura prometa te zabilježili porast broja kupaca. Oni su nam svojim povjerenjem i dolascima pružili svojevrstan aplauz, a nagrada Zlatna košarica za nas je pravi šlag na torti. U godini koja je pred nama slavimo 30 godina poslovanja u Hrvatskoj i za taj smo jubilej pripremili niz planova i aktivnosti – najavio je Ivan Horvat, voditelj marketinga i OCR-a dm-a za regiju Adria.

Jednako kao i dm, Podravka je uspjela obraniti svoj naslov u kategoriji Proizvođač godine i tako po četvrti puta stati na čelo poretka koji je predvodila i 2016., 2019. i 2024. godine. U finalu je veliku konkurenciju imala u osječkoj Žito grupi koja je zajedno s Podravkom obilježila prošlu godinu u hrvatskoj prehrambenoj industriji.

Atlantic Cedevita u finalu je za nijansu nadmašila tvrtke dm-drogerie markt i Kaufland Hrvatska. Cedevita je brend koji već više od 50 godina širi optimizam i pozitivnu energiju te je kroz platformu Budi DOBRO. Budi CE. pokrenuo niz projekata posvećenih mentalnom zdravlju i podršci zajednici.

S obzirom na to da je Belje plus osvojilo priznanje za ABC svježi krem sir, te da su i druga dva mjesta u finalu za proizvod godine pripala njihovim inovativnim proizvodima, Lino Ladi i O'Plant muesli, Grupa Podravka ima puno razloga za slavlje. U kategoriji malog trgovca godine, gdje su konkurirali i Delfin i Kredenc, žiri je posebno bio impresioniran rezultatima koje je ostvarila Friškoteka s rastom prometa od 51 posto, broja računa za 27 posto te uspješnim pokretanjem pilot projekta dostave u Zagrebu.

Sve kategorije nagrada odnosile su se na ostvarenja u poslovnoj 2024. godini pri čemu su osobito vrednovani doprinosi razvoju tržišta u pogledu kvalitete investicija, otvaranja novih prodajnih objekata i novih radnih mjesta, ulaganja u proizvodne po-gone, provedene akvizicije te ukupan doprinos unapređenju sektora kroz stvaranje dodane vrijednosti za tržište i potrošače. Natječaj od 2016. godine organizira magazin i portal Ja TRGOVAC, a prijavljene kandidate ocjenjuje stručni žiri koji okuplja predstavnike stručne i znanstvene zajednice te sektorskih institucija.

– Jubilarno 10. izdanje nagrade Zlatna košarica posebno nam je značajno zato što svjedoči o dugoročnoj vrijednosti projekta koji već cijelo jedno desetljeće afirmira sektore maloprodaje i industrije robe široke potrošnje prepoznavanjem najboljih tvrtki i projekata u različitim kategorijama izvrsnosti – rekao je Maroje Sabljić, direktor i glavni urednik magazina i portala Ja TRGOVAC.

Najbolje od najboljih u sektorima maloprodaje i industrije robe široke potrošnje oda-brao je stručni žiri sastavljen od uglednih stručnjaka, među kojima su predstavnici agencija za istraživanje tržišta NIQ, YouGov, Ipsos, Hendal, Focus i Valicon, konzultantske kuće PwC, Ekonomskog instituta Zagreb, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sektorskih institucija (HGK, HUP, HOK), Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Sindikata trgovine Hrvatske i magazina Ja TRGOVAC.