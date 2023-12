WhatsApp olakšava razgovore: Uvodi se nova značajka koju su korisnici 'dugo iščekivali'

Popularna aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp predstavila je novi update koji korisnicima omogućava da prikvače važne poruke na vrh razgovora. Ova funkcija posebno je korisna u grupnim i privatnim chatovima, gdje korisnici često moraju pretraživati stare poruke kako bi pronašli bitne informacije, poput adresa prijatelja ili rođendana kolega, piše Daily Mail.

Zahvaljujući ovoj značajci, korisnici više neće morati neprestano listati kroz svoje poruke. Da bi prikvačili poruku, korisnici jednostavno trebaju otvoriti WhatsApp, odabrati željeni razgovor i dugo pritisnuti na poruku koju žele prikvačiti. Pojavit će se izbornik s novom opcijom za prikvačenje poruke.

Korisnici imaju mogućnost odabira trajanja prikvačene poruke. Standardno trajanje je sedam dana, ali postoji opcija i za 24 sata ili 30 dana. U grupnim chatovima, administratori grupe odlučuju tko može prikvačiti poruke.

Kao i sve ostale vrste poruka na WhatsAppu, i prikvačene poruke su zaštićene "end-to-end" enkripcijom. WhatsApp je o novoj značajki obavijestio putem X-a (nekadašnjeg Twittera), gdje su korisnici izrazili zadovoljstvo. Neki korisnici su istaknuli kako su dugo čekali na ovu značajku, dok su drugi istaknuli njezinu praktičnost.

Did you know you can pin up to three specific chats to the top of your chats list so you can quickly find them? On Android, tap and hold the chat, then tap 📌 iPhone users can swipe right and 📌 #WhatsAppTips