VIDEO Naručila rolete s Temua, a ono što je došlo šokiralo je cijelu obitelj: 'Još uvijek ne vjerujem'

Bron Galic, majka dvoje djece iz australskog Melbournea, naručila je bambusove rolete za 10 AUD (6,5 USD) s popularne online platforme Temu, ali je nakon dva tjedna čekanja doživjela pravo razočaranje – rolete su bile samo slika otisnuta na plastici koja je izgledala kao novitetni stolnjak.

Bron je naručila rolete koje su se činile savršene za kuhinjski prozor u njezinom novom stanu. Međutim, kad je otvorila paket, nije mogla vjerovati svojim očima. "Nisam vjerovala da je to greška – mislila sam da je to tipično za Temu", rekla je Bron za What’s The Jam, web stranicu koja prati viralne trendove.

Prema videu kojeg je podijelila razočarana Australka, činilo se da je Temu zapravo prodavao pravu roletu, iako je cijena bila znatno niža nego što je uobičajeno za ovaj tip proizvoda. Opis proizvoda na stranici bio je "bambusove rolete", ali sada više nisu dostupne. Iz Temua su kazali da je proizvod uklonjen jer nije udovoljavao pravilima platforme. Spomenuta korisnica odlučila je zadržati proizvod zbog čega je dobila kredit za aplikaciju,ali nije jedina koja je imala slična iskustva.

Na društvenim mrežama postoji cijeli podžanr posvećen neuspjesima s Temua, a proizvodi koji se ispostave kao samo slike postali su česta pojava. Jedan korisnik Reddita podijelio je svoje razočaranje jer je umjesto stvarnog sata primio samo njegovu sliku. "Po prvi put sam bio potpuno prevaren na Temu, sve zbog $6 sata za spavaću sobu", napisao je, naglašavajući da je Temu pristalo vratiti cijenu proizvoda, ali ne i trošak dostave.

Temu, koji povezuje kupce s prodavačima, čiji opisi proizvoda nisu uvijek točni, poznat je po tome da kupci često ne vraćaju proizvode zbog niskih cijena. Mnogi se odluče ne tražiti povrat jer su troškovi dostave visoki, a razlike u dimenzijama i kvaliteti proizvoda često su skrivene u malom tisku.

Osim slika umjesto proizvoda, mnogi kupci na Temu suočavaju se s problemima u vezi s veličinama. Jedan korisnik Twittera (sada X) podijelio je fotografiju male verzije uređaja koji je njegova majka naručila misleći da je to predmet normalne veličine. S druge strane, žena koja je naručila ležaljku za mačke, nije provjerila dimenzije prije narudžbe, te je na kraju shvatila da je dovoljno velika da stane svih njezinih mačaka i nju samu – što je, unatoč neuspjehu, postalo simpatičan trenutak koji je Temu podijelilo na svom profilu.

bro my mom ordered a cooker from temu thinking it was a huge deal… and this is what we got ffs😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/9EgYQJNsIq — ru. (@07Cheesecake) June 16, 2025

Međutim, najbizarniji primjer bila je žena koja je kupila lampu u obliku kroasana i tek kasnije shvatila da privlači mrave, što je bio znak da proizvod nije bio baš onakav kakav je očekivala. Temu je već suočen i s kritikama zbog prodaje ilegalnih proizvoda. Potrošačka organizacija Which? tvrdila je da je mogla kupiti noževe i sjekire s dobnom granicom bez ikakvih provjera. Također, Europska unija istražuje platformu zbog prodaje nezakonitih proizvoda.