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PAMET U GLAVU

Toplotni udar nije zezancija: Ovo je deset stvari koje ne bi trebalo raditi kada vani vladaju vrućine

Zagreb: Vrhunac toplinskog vala
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
30.06.2026.
u 17:00

Toplinski valovi mogu utjecati na svakoga, ali jednostavne mjere poput redovitog hidriranja, izbjegavanja najtoplijeg dijela dana, prepoznavanja znakova upozorenja i održavanja svježeg okruženja mogu značajno smanjiti rizik od toplotnog udara

Tijekom ljetnih vrućina mnogi nesvjesno primjenjuju navike koje povećavaju rizik od toplotnog udara i iscrpljenosti zbog vrućine. Toplotni udar smatra se medicinskom hitnoćom jer tijelo više ne može učinkovito regulirati svoju temperaturu. Jedna od najčešćih pogrešaka je čekanje da osjetite žeđ prije nego što pijete vodu. Žeđ je često kasni znak dehidracije, stoga je važno redovito unositi tekućinu tijekom dana, piše EcoDiscussion.

Predugo boravljenje na suncu u najtoplijem dijelu dana, obično između 11 i 16 sati, dodatno povećava rizik od bolesti izazvanih vrućinom. Nošenje tamne ili uske odjeće također može biti opasno, jer tamne boje upijaju više topline, dok uska odjeća smanjuje protok zraka i otežava hlađenje tijela. Ignoriranje ranih simptoma poput vrtoglavice, glavobolje, umora, grčeva u mišićima i mučnine nikada se ne smije zanemariti.

Pretjerana konzumacija alkohola doprinosi dehidraciji i otežava regulaciju tjelesne temperature. Preskakanje elektrolita predstavlja dodatni problem jer znojenje dovodi do gubitka minerala poput natrija i kalija, a sama voda često ne nadoknađuje sve izgubljeno. Nikako ne smijete ostavljati djecu ili kućne ljubimce u vozilima, jer temperature unutar parkiranih automobila mogu brzo rasti, čak i kad vani nije ekstremno vruće.

Prekomjerno naprezanje pri vježbanju na otvorenom dodatno opterećuje tijelo i povećava rizik od toplotnog udara. Loša ventilacija doma može zarobiti toplinu u prostoru i pogoršati nelagodu. Napokon, toplotni udar može se dogoditi i unutar prostorija, posebno tijekom dužih nestanaka struje ili u slabo ventiliranim objektima. Toplinski valovi mogu utjecati na svakoga, ali jednostavne mjere poput redovitog hidriranja, izbjegavanja najtoplijeg dijela dana, prepoznavanja znakova upozorenja i održavanja svježeg okruženja mogu značajno smanjiti rizik od toplotnog udara.

Turistička patrola Večernjeg lista: Medveja
Ključne riječi
ljeto toplotni udar Barkod

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