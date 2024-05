FOTO Koje su najbolje: Testirali smo najpopularnije ovotjedno jelo, lazanje koje se dovršavaju doma

Dok kažete "Rim Tim Tagi Dim", s našeg je stola nestalo čak šest paketa lazanja koje se mogu pronaći na policama trgovina, dakle, polugotovih verzija koje trebate dovršiti u mikrovalnoj ili običnoj pećnici. Pred šesteročlanim kušačkim timom bio je težak zadatak, pronaći među njima najbolje i najukusnije jer teško da možemo zamisliti prigodniji obrok dok večeras bodrimo hrvatskog predstavnika na Eurosongu Marka Purišića, poznatijeg kao Baby Lasagna. U žiriju su, uz autora ovih redaka, bile i Večernjakova novinarka Nikolina Orešković, snimatelj Kruno Galjar, Pixsellov fotoreporter Tomislav Miletić i ljubiteljice gastroizazova Ana Serenčeš i Katja Knežević. U potrazi za savršenim brzim zalogajem pak obišli smo veće trgovačke lance, ali i dvije specijalizirane trgovine s talijanskom hranom u središtu Zagreba, no ondje su nam prodavačice kazale kako su lazanje rasprodane. Vatreno krštenje pred žirijem imale su lazanje sa svinjetinom "Minute" koje se u pakiranju od jednog kilograma prodaju u Konzumu, a trenutačno ih se može naći za 3,79 eura.

S našeg je stola nestalo čak šest paketa lazanja koje se mogu pronaći na policama trgovina, dakle, polugotovih verzija koje trebate dovršiti u mikrovalnoj ili običnoj pećnici Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– Povoljne su, a time i idealna večera za studente, primjerice nakon faksa. Nisu za Garfielda ili neke lude obožavatelje lazanja jer je tijesto malo predebelo, a osjeti se previše origana i drugih začina – komentirala je Ana. Kad bi ih pak trebalo povezati s nekom hrvatskom pjesmom na Eurosongu, dodala je Katja, bila bi to "Više nisam tvoja" u izvedbi Claudije Beni.

– Mene podsjećaju na "Džuli", hit Danijela Popovića, a što se tiče okusa, preživjele bi večeru, no mesa imaju tek u tragovima – kazao je Tomislav, s kojim se složio i Kruno. Prednost im je definitivno cijena, a nedostatak i to što se pripremaju najduže od testiranih. Treba im 30 minuta na 190°C, i to u pećnici.

Sljedeće su se pod našim nepcima našle goveđe lazanje iz Lidla. Pakiranje od 800 grama platili smo 5,29 eura, a zanimljivo je da se ovaj talijanski obrok proizvodi u Austriji, baš kao i "Minute" lazanje te još nekoliko drugih koji se mogu pronaći u dućanima. Ustvari, većina ih, iako se prodaju pod različitim nazivima, dolazi iz tvornice Condeli u Austriji, no dok smo raspravljali o geografiji, za petnaestak minuta Lidlove lazanje bile su gotove. Već na prvi pogled izgledale su ljepše s ribanim sirom na vrhu.

– Obilne su i zasitne, dobar balans mesa i sira, super odrađuju posao – istaknuo je Kruno, a Ana se složila kazavši da su idealne za večeru u zadnji tren.

U kušačkom su timu bili Kruno Galjar, Ana Serenčeš, Nikolina Orešković, Katja Knežević i Dario Topić, kao i autor fotografije Tomislav Miletić Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

– One su poput "Moje štikle", pjesme kojom nas je predstavljala Severina. Nisu spektakl na europskoj razini, ali su dobra zabava u društvu prijatelja. Tako su i ove lazanje super obrok za druženje – dodala je Katja, a Tomislav je kao zamjerku pronašao mrvicu gnjecavo tijesto. Osim obiteljskih pakiranja, u trgovinama smo pronašli i ona idealna za gablec za jednu osobu. Visoka očekivanja bila su pred paketom od 400 grama lazanja marke "Chef" koje su proizvedene u talijanskoj Veroni, a prodaju se u više trgovina. Na ovom su testiranju bile i najskuplje, pet eura.

– Iako su gotove za samo tri minute u mikrovalnoj, razočarale su me. Lijepo izgledaju, ali gotovo uopće nemaju okusa. Da su pjesma, bile bi "Željo moja, tugo moja" Doris Dragović – rekao je Tomislav, a Kruno se složio, kazavši da cijena ne opravdava dobiveno. – Samo se rajčica osjeti, nema dovoljno mesa, izgled očito vara – zaključila je Nikolina.

Kušački tim nisu impresionirale ni Ledove lazanje, koje se nude za 4,15 eura za pakiranje od 450 grama, no boje Italije obranila je "Rana" varijanta. Lazanje alla bolognese u pakiranju od 350 grama pronašli smo također u Konzumu za svega 2,5 eura, a već nakon pet minuta u mikrovalnoj bile su gotove. – Ajme, prave baby lazanje – zaključili su svi iz žirija o posudici u kojoj su izgledale najsličnije onima na slici. – Porcija taman za gablec, sočne su i pune okusa – rekao je Kruno. – Sir se predivno odvaja, odličan je balans svih sastojaka, možda i najbolji od svih kušanih – dodala je Ana. Katja je ustvrdila da su definitivno njezin izbor za Eurosong party, Tomislav ih je usporedio s pjesmom "Ja sam za ples" Novih fosila, a Nikolina je pohvalila tanko, ali kompaktno tijesto.

Verzija bez mesa u mikrovalnoj je gotova za desetak minuta i svidjela se kušačkom timu. Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Za kraj, u Intersparu smo za 2,99 eura pronašli i nešto drukčije, vegetarijanske lazanje. Verzija bez mesa u mikrovalnoj je gotova za desetak minuta i svidjela se kušačkom timu. – Ovo su ljetne lazanje, lagane i osvježavajuće – ocijenila je Nikolina, a Kruno i Katja pohvalili su ih kao sjajnu alternativu mesnim varijantama. Tomislavu i Ani, pak, bilo ih je teško doživjeti kao prave lazanje, već jelo koje uspješno kombinira sir i hrskavo povrće, no ne i ključne sastojke.

* Stavovi izneseni u ovom tekstu su neovisna mišljenja ljudi koji su sudjelovali u analizi i nisu službeni stav Večernjeg lista.