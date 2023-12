Nova Dacia Duster: Više nema dizela, no u ponudi ostaje plinaš i dolaze hibridi

Dacia je predstavila novi Duster. Treća generacija kompaktnog SUV automobila koji je za rumunjskog proizvođača u vlasništvu francuskog Renaulta bio istinski "game changer" kada se 2010. godine pojavio na tržištu donosi novi moderniji vanjski i unutrašnji dizajn, održivije materijale i hibridne pogone, bolju multimediju, sigurnost i udobnost. Duster je najprodavaniji Dacijin model (iako zadnjih godina ima snažnu konkurenciju u modelu Sandero) koji je u 13 godina prodan u 2,2 milijuna primjeraka, a u 2022. godini je bio najprodavaniji SUV u svim segmentima u Europi od strane privatnih kupaca.. Svakog dana u tvornici u Pitestiju u Rumunjskoj proizvede se oko 1000 Dustera – otprilike jedan svake minute. Duster je i u novom modernijem ruhu ostao robustan obiteljski SUV, ali uz dostupan 4x4 pogon i pravi sposobni terenac. Mnoge će rastužiti podatak da u ponudi više neće biti omiljenog 1,5-litrenog dCi dizelaša, ali u ponudi će biti samopunjivi hibrid i blagi hibrid. Dimenzije su ostale slične, dugačak je 434 cm, širok 181 cm, a visok 166 cm. Prtljažnik prima 472 litre, a od tla je odignut 21,7 cm (20,9 cm 4x2 verzija). Duster sada dolazi na novoj platformi CMF-B, na kojoj su razvijeni i Sandero i Jogger, ali i niz drugih automobila iz Alijanse Renault-Nissan-Mitsubishi.

Ta platforma podržava ugradnju hibridnog pogona pa će Duster po prvi put biti dostupan uz samopunjivi hibrid. Riječ je o sustavu koji je već dostupan u Joggeru, ali i Cliju E-Tech. Bazira se na 1,6-litrenom benzincu s 94 KS i elektromotoru od 49 KS te sinergijski razvija 140 KS. Dolazi uz automatski mjenjač s četiri stupnja prijenosa povezana s termičkim motorom i dva stupnja prijenosa povezana s električnim motorom. Ta kombinacija različitih tehnologija moguća je zahvaljujući konstrukciji motora bez spojke. Kombinacija regenerativnog kočenja, velikog kapaciteta baterije od 1,2 kWh (230 V) i učinkovitog mjenjača jamči do 80 % gradske vožnje na 100 % električni pogon, a time i uštedu od 20 % (mješoviti ciklus vožnje) do 40 % goriva (gradski ciklus vožnje).

U Dusteru će biti dostupan i blagi hibrid TCe 130 – motor koji omogućuje početni stupanj elektrifikacije. Riječ je o kombinaciji 1,2-litrenog trocilindarskog benzinskog turbomotora nove generacije koji upotrebljava Millerov ciklus izgaranja (manji gubici pumpe povećaju učinkovitost) i blagog hibridnog motora od 48 V. Budući da elektromotor pomaže termičkom motoru prilikom pokretanja i ubrzanja, prosječna potrošnja goriva i emisija CO2 manja je za oko 10 posto. U usporedbi s aktualnim TCe 130, novi motor omogućuje dinamičnija ubrzanja te odzivniju i uglađeniju vožnju, dok sustav regenerativnog kočenja gotovo neprimjetno puni bateriju od 0,8 kWh. Motor TCe 130 dostupan je u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem u inačicama 4x2 i 4x4.

A početni motor će i dalje biti ECO-G 100 na autoplin. Kada se pokreće na ukapljeni naftni plin, novi Duster ECO-G 100 u prosjeku ispušta 10 % manje emisija CO2 od istovrijednog benzinskog motora. Sadrži dva spremnika po 50 l, jedan za benzin i drugi za plin, pa može prijeći do 1300 km. Osim toga, prebacivanje između pogona odvija se u trenu i gotovo neprimjetno – jednostavnim pritiskom gumba na armaturnoj ploči.

Dizajneri su krenuli od jednostavnih oblika i površina kao što su putnički prostor, poklopac motora, blatobrani i drugo. Zatim su ih povezali u jasnu cjelinu i tako postigli suvremen izgled koji ostavlja dojam kvalitetne izrade i privlači namjerno zategnutim, smionim linijama. Jednostavni oblici i površine naglašavaju moć dizajna: među ostalim tu su oštra, okomita prednja maska, zaštite blatobrana oborenih bridova, veliki poklopac prtljažnika i bočni prozori koji neprimjetno sežu od prednjeg do stražnjeg kraja. Nova je generacija u cijelosti obavijena elegantnom zaštitom: bočne zaštite podvozja povezane su s oznakama marke i lukovima blatobrana, koji su pak povezani s prednjim i stražnjim odbojnicima. To sve naglašava Dusterov outdoor imidž.

Tu je i novi svjetlosni potpis, a isti motiv imaju i zračni otvori u unutrašnjosti koji također tvore oblik slova Y (u inačici Extreme izvedeni su u boji bakra, kao i područje oko naslona za ruke u oblogama vrata. Naziv marke u središtu upravljača zamijenio je logotip. Prednja i stražnja svjetla, kao i aluminijski naplatci proizvedeni su bez upotrebe kroma (i posebno ispolirani da bi se postigao sjaj) te također tvore oblik slova Y.

Novi Duster prvi je proizvodni model koji upotrebljava "Starkle", novi materijal koji su razvili inženjeri marke. Sastoji se od 20 % ponovno upotrijebljenog polipropilena i nije obojen, što znači da prilikom proizvodnje stvara manji ugljični otisak. Od tog su materijala izrađene bočne zaštite podvozja, zaštite blatobrana, oznake marke, trokutasti umetci na prednjem odbojniku i zaštita stražnjeg kraja.



Novi multimedijski sustav s 10,1-inčnim središnjim dodirnim zaslonom dostupan je serijski od inačice Expression i s nekim od dva multimedijska sustava za Duster – Media Display i Media Nav Live. Početna multimedija jest

Media Control bit će dostupan u inačici Essential. Riječ je o multimedijskom sustavu kojim je moguće upravljati preko upravljača. Informacije o multimedijskim sadržajima prikazuju se na 3,5-inčnom zaslonu pored instrumenata, a sustav osim toga uključuje četiri zvučnika, opciju povezivanja preko Bluetootha, USB utičnicu te ugrađeni držač pametnog telefona na armaturnoj ploči.

Osim toga Duster je prvi Dacijin model koji dolazi opremljen 7-inčnom prilagodljivom digitalnom instrumentnom pločom u boji, posebnom po tome što omogućuje prikaz informacija na način koji najviše odgovara vozaču. Digitalna instrumentna ploča serijski je dostupna od inačice Expression nadalje. Novi model na tržište stiže iduće godine, a cijene još nisu poznate.

