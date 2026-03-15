Reklamama na YouTube-u ne nazire se kraj: Platforma uvodi nove promjene koje će brojne naljutiti

YouTube posljednjih godina sve više prilagođava svoju platformu načinu na koji korisnici gledaju sadržaj na televizorima. Kako se gledanje videa na velikim ekranima ubrzano širi, kompanija uvodi nove oglasne formate koji sve više podsjećaju na klasične televizijske reklame. Najnovija promjena mogla bi dodatno promijeniti iskustvo gledanja sadržaja na pametnim televizorima.

Naime, kako piše Bajtbox, YouTube je počeo globalno uvoditi oglase u trajanju od 30 sekundi koje nije moguće preskočiti u aplikaciji za TV uređaje. Do sada su se korisnicima najčešće prikazivale dvije reklame od po 15 sekundi zaredom, dok će oglašivači sada moći prikazati jednu reklamu dvostruko duljeg trajanja.

Novi format namijenjen je prvenstveno gledanju YouTubea na pametnim televizorima, uređajima poput streaming boxova i igraćim konzolama. U Googleu smatraju da se navike gledanja na televizorima sve više približavaju klasičnoj televiziji, zbog čega su oglasi od 30 sekundi posebno privlačni oglašivačima.

YouTube već koristi više vrsta oglasa, među kojima su kratke „bumper“ reklame od šest sekundi te standardni oglasi od 15 sekundi, a novi format bit će dodatna opcija u tom sustavu. Koji će se oglas prikazati pojedinom korisniku određuje Googleova tehnologija i algoritmi temeljeni na umjetnoj inteligenciji.

Ova promjena dolazi u trenutku kada platforma sve intenzivnije nastoji povećati prihode od oglašavanja, ali i potaknuti korisnike na pretplatu na YouTube Premium, koji uklanja reklame i nudi dodatne funkcije poput preuzimanja videa ili reprodukcije u pozadini.

Ipak, dio korisnika već izražava nezadovoljstvo zbog sve većeg broja i duljine oglasa na platformi, pa ostaje za vidjeti hoće li nova strategija YouTubeu donijeti veće prihode ili dodatno frustrirati korisnike koji koriste besplatnu verziju usluge.