Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 72
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
BRITANSKA UDRUGA POTROŠAČA

Veliko istraživanje: Ovo su mobiteli koji najdulje traju, a evo tko razočarava

Mobitel
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
21.09.2025.
u 13:53

Najčešći problem kod svih proizvođača odnosi se na bateriju, bilo kroz brzo pražnjenje ili naglo pogoršanje trajanja, što čini 28 posto svih kvarova. Slijede usporavanje rada telefona (5 posto), zamrzavanje sustava i rušenja (6 posto), te poteškoće s ažuriranjima softvera (3 posto).

Veliko istraživanje koje je u ožujku provela britanska udruga potrošača Which! pokazalo je da se brendovi pametnih telefona znatno razlikuju kada je riječ o kvarovima u prvim godinama korištenja. Rezultati se temelje na anketi među 15.644 vlasnika mobitela kupljenih u posljednjih sedam godina, a otkrivaju koji proizvođači imaju najmanje, a koji najviše problema s pouzdanošću. Prema podacima, u prosjeku samo 8 posto uređaja razvije kvar u prve tri godine, no dugoročno se razlike među brendovima produbljuju. Najpouzdanijima su se pokazali OnePlus, Realme i Google, s tek 11 posto kvarova nakon šest godina. OnePlus u prvoj godini nije imao nijedan prijavljeni kvar, a nakon tri godine svega 3 posto.

U sredini ljestvice nalaze se Samsung i Apple – Samsung ima 2 posto kvarova u prvoj godini i 13 posto nakon šest, dok Apple bilježi 3 posto u prvoj godini i 15 posto nakon šest. Slične rezultate imao je i Honor. Lošije su prošli Xiaomi i Motorola, dok su Alcatel, Nokia, Huawei i Sony na samom dnu. Sony je proglašen najmanje pouzdanim brendom jer čak 31 posto njegovih uređaja razvije kvar u šest godina.

Najčešći problem kod svih proizvođača odnosi se na bateriju, bilo kroz brzo pražnjenje ili naglo pogoršanje trajanja, što čini 28 posto svih kvarova. Slijede usporavanje rada telefona (5 posto), zamrzavanje sustava i rušenja (6 posto), te poteškoće s ažuriranjima softvera (3 posto). Autori ističu da većina mobitela bez većih problema traje najmanje pet-šest godina, iako prestanak sigurnosnih ažuriranja dolazi puno ranije. Najbolji proizvođači (Apple, Google, neki Samsung modeli) pružaju podršku pet godina, dok najslabiji prestaju već nakon dvije. Zbog toga Which! preporučuje da se prilikom kupnje gleda ne samo pouzdanost hardvera, već i duljina softverske podrške – a kupnja rabljenog uređaja pouzdanog brenda može biti pametan način uštede.
Ključne riječi
mobiteli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Auto Hrvatska svečano otvorila BYD prodajno-servisni centar
BYD gama vozila

Auto Hrvatska svečano otvorila BYD prodajno-servisni centar u Heinzelovoj 70 u Zagrebu

Auto Hrvatska, tvrtka sa više od 70 godina iskustva na području autoindustrije, u četvrtak, 18.9.2025. otvorila je novi BYD prodajno-servisni centar u sklopu Poslovnog centra Heinzelova na adresi Heinzelova 70. Suradnja između BYD i Auto Hrvatske započela je u travnju ove godine i otvorenje novog prodajno-servisnog mjesta označava punu prisutnost ovog inovativnog brenda na novoj lokaciji u Zagrebu i predanost da kupcima pruži vrhunsko iskustvo.

Učitaj još