Veliko istraživanje: Ovo su mobiteli koji najdulje traju, a evo tko razočarava

Veliko istraživanje koje je u ožujku provela britanska udruga potrošača Which! pokazalo je da se brendovi pametnih telefona znatno razlikuju kada je riječ o kvarovima u prvim godinama korištenja. Rezultati se temelje na anketi među 15.644 vlasnika mobitela kupljenih u posljednjih sedam godina, a otkrivaju koji proizvođači imaju najmanje, a koji najviše problema s pouzdanošću. Prema podacima, u prosjeku samo 8 posto uređaja razvije kvar u prve tri godine, no dugoročno se razlike među brendovima produbljuju. Najpouzdanijima su se pokazali OnePlus, Realme i Google, s tek 11 posto kvarova nakon šest godina. OnePlus u prvoj godini nije imao nijedan prijavljeni kvar, a nakon tri godine svega 3 posto.

U sredini ljestvice nalaze se Samsung i Apple – Samsung ima 2 posto kvarova u prvoj godini i 13 posto nakon šest, dok Apple bilježi 3 posto u prvoj godini i 15 posto nakon šest. Slične rezultate imao je i Honor. Lošije su prošli Xiaomi i Motorola, dok su Alcatel, Nokia, Huawei i Sony na samom dnu. Sony je proglašen najmanje pouzdanim brendom jer čak 31 posto njegovih uređaja razvije kvar u šest godina.

Najčešći problem kod svih proizvođača odnosi se na bateriju, bilo kroz brzo pražnjenje ili naglo pogoršanje trajanja, što čini 28 posto svih kvarova. Slijede usporavanje rada telefona (5 posto), zamrzavanje sustava i rušenja (6 posto), te poteškoće s ažuriranjima softvera (3 posto). Autori ističu da većina mobitela bez većih problema traje najmanje pet-šest godina, iako prestanak sigurnosnih ažuriranja dolazi puno ranije. Najbolji proizvođači (Apple, Google, neki Samsung modeli) pružaju podršku pet godina, dok najslabiji prestaju već nakon dvije. Zbog toga Which! preporučuje da se prilikom kupnje gleda ne samo pouzdanost hardvera, već i duljina softverske podrške – a kupnja rabljenog uređaja pouzdanog brenda može biti pametan način uštede.