Velike promjene na Gmailu: Gase se dvije popularne funkcije, evo i kada

Google je službeno najavio velike promjene koje će utjecati na milijune korisnika Gmaila diljem svijeta. Od siječnja 2026. godine, tvrtka će ugasiti dvije dugogodišnje funkcije, POP (Post Office Protocol) i Gmailify, koje su mnogi koristili za upravljanje e-mailovima i povezivanje vanjskih računa.

Funkcija POP omogućavala je korisnicima da preuzmu Gmail poruke u programe poput Microsoft Outlooka ili Thunderbirda, čime su mogli čitati e-mailove i kada nisu povezani na internet. No, kako ističu u Googleu, ta tehnologija danas se smatra zastarjelom i nesigurnom. Zbog toga će od početka 2026. godine POP biti potpuno ukinut, piše Fenix Magazin.

Korisnicima se preporučuje prelazak na IMAP protokol, koji omogućava sinkronizaciju e-mailova u stvarnom vremenu između svih uređaja, što znači da će svaka promjena u pristigloj pošti odmah biti vidljiva svugdje – na računalu, mobitelu i tabletu. Prema informacijama koje prenosi Fenix Magazin, prelazak na IMAP je jednostavan – dovoljno je promijeniti postavke unutar aplikacije za e-mail. Točan postupak ovisi o programu koji koristite, no detaljne upute dostupne su u priručnicima podrške za svaki pojedini klijent.

Uz POP, Google gasi i Gmailify, alat koji je korisnicima omogućavao da povežu vanjske e-mail račune, primjerice Yahoo ili Outlook, s Gmailom. Time su mogli koristiti prednosti Googleovih tehnologija – naprednu zaštitu od neželjene pošte, efikasno pretraživanje i bolju organizaciju poruka. Od siječnja 2026. godine, više neće biti moguće primati nove poruke s vanjskih računa putem Gmailifyja, no sve dosad sinkronizirane poruke ostat će sačuvane u Gmailu.

Što učiniti ako koristite POP ili Gmailify? Iako se ove funkcije gase, Google ostavlja alternativu. Korisnici i dalje mogu dodavati druge račune u Gmail aplikaciju na sljedeći način:

Otvorite Gmail aplikaciju. U gornjem desnom kutu dodirnite svoju profilnu sliku, odaberite „Dodaj još jedan račun“ i izaberite vrstu računa (npr. Outlook, Yahoo i slično). Na taj način možete nastaviti primati poštu s drugih servisa, ali putem modernijeg sustava koji se temelji na IMAP protokolu. Ako ste do sada koristili POP ili Gmailify, sada je pravi trenutak za prelazak na novi sustav. Google upozorava da će nakon 2026. pristup tim starim funkcijama biti onemogućen, stoga je preporučljivo već sada testirati nove postavke.