Unajmili ste auto? Ovo morate provjeriti prije nego krenete na put, u suprotnom riskirate trošak koji vam stvarno ne treba

Putovanje unajmljenim automobilom preko granice može izgledati kao jednostavna ideja, ali bez prethodne provjere lako se može pretvoriti u skup problem. Mnogi vozači pretpostavljaju da s rent-a-car vozilom mogu slobodno prijeći u susjednu zemlju, no pravila ovise o državi, agenciji i uvjetima osiguranja.

Najvažnije je prije puta provjeriti dopušta li tvrtka za najam prelazak granice, piše t-online. U većini slučajeva to se mora najaviti već prilikom rezervacije. Ako se tijekom putovanja spontano odlučite za izlet u drugu zemlju, prvo treba provjeriti ugovor ili kontaktirati agenciju. Neki pružatelji usluge to dopuštaju bez problema, dok drugi traže posebnu dozvolu ili naplaćuju dodatnu naknadu.

Glavni razlog za takva ograničenja je osiguranje. Polica koja vrijedi u zemlji najma ne mora automatski vrijediti i u susjednoj državi. Ako vozač prijeđe granicu bez dozvole i doživi nesreću, može se dogoditi da sam snosi dio ili čak cijeli trošak štete. Dodatne naknade za prekograničnu vožnju također su česte. Njihov iznos ovisi o zemlji i agenciji, a ponekad se plaćaju na licu mjesta. Ako planirate obilazak više država, vrijedi unaprijed izračunati isplati li se zadržati isti automobil ili ga vratiti i unajmiti drugi u sljedećoj zemlji.

Unutar Europske unije prelazak granica najčešće je jednostavniji, primjerice iz Njemačke u Austriju ili Francusku, ali ga i tada treba unaprijed prijaviti. Putovanja prema Italiji, Hrvatskoj ili Portugalu obično se mogu organizirati bez većih problema, dok za pojedine zemlje istočne Europe mogu vrijediti stroža pravila.

Izvan Europe situacija je još složenija. U Sjevernoj Americi prelazak iz SAD-a u Kanadu najčešće je moguć uz prethodnu najavu, dok je za Meksiko često potrebno dodatno osiguranje i posebna dozvola. U Južnoj Americi mnoge agencije uopće ne dopuštaju prelazak granica unajmljenim vozilom. Poseban slučaj su trajekti. Čak i ako se ne prelazi državna granica, za prijevoz rent-a-car vozila trajektom često je potrebna izričita dozvola agencije. To vrijedi, primjerice, kod putovanja na otoke u Italiji ili Grčkoj, gdje se uvjeti najma mogu razlikovati od kopna.