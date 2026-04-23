Hrvatska je kvalitetom svojih sauvignona stala uz bok zemljama koje proizvode najbolje sauvignone na svijetu. Potvrdio je to 17. Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), veliko svjetsko vinsko natjecanje koje je održano u Varaždinu. Veliko zlato, najviše odličje, osvojilo je 18 vina iz osam zemalja. Uz Italiju, Francusku, Austriju, Mađarsku, Češku, Južnu Afriku i Novi Zeland na pobjedničkom se postolju našla i Hrvatska zahvaljujući sauvignonu vinarije Puhelek Purek.

-Iz godine u godinu dajemo svoj maksimum i ova je nagrada bila nešto čemu smo stremili, ali čemu se, svjesni snage slavnih proizvođača sauvignona kako iz Starog, tako i Novog svijeta, nismo usudili nadati. Biti jedini hrvatski dobitnik velikog zlata na natjecanju Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles iznimno je priznanje, ali i potvrda da hrvatski sauvignon može stajati uz bok najboljima na svijetu, te da naša vinska regija s ovom sortom ima velik potencijal - kazala je Ivana Puhelek iz vinarije Puhelek Purek, ističući kako kao enologinja i znanstvenica, vjeruje u spoj terroira, znanja i suvremenih tehnologija.

U ovome je Hrvatska uz bok sa svjetskim silama: Domaći proizvođaći našli su se na pobjedničkom postolju, evo i zašto

-Upravo ta sinergija omogućuje stvaranje vina ovakve preciznosti, kompleksnosti i karaktera. Kontinuirano pratimo najnovije enološke spoznaje i primjenjujemo ih u proizvodnji, jer vrhunska vina danas nastaju jednako u vinogradu kao i u podrumu. Veliko zlato CMB-a najveća nam je nagrada za naš sauvignon od zlata na natjecanju Decanter prije četiri godine. Drago nam je da smo Zelinu, Prigorje, Središnju bregovitu Hrvatsku i našu zemlju sauvignonom prošlogodišnje berbe upisali na svjetsku kartu sauvignona- rekla je Puhalek. Hrvatska je na CMB-u osvojila i pet zlatnih odličja. Dva su stigla u Središnju bregovitu Hrvatsku. Osvojile su ih vinarije Bedekovich i Kopjar. Bedekovich je i 2021. i 2024. s najprestižnijeg svjetskog natjecanja sauvignona donio zlato.

-Potvrda je to da se samo godine mijenjaju, a visoka razina kvalitete postaje standard u našoj vinariji. Posebno me veseli da smo Bregovitu Hrvatsku, Prigorje i Bedenicu utvrdili kao sauvignonsku regiju i dodatno promovirali ekološku proizvodnju vina- rekao je Dražen Bedeković iz vinarije Bedekovich koji se posvetio ekološkoj proizvodnji grožđa i vina jer vjeruje kako takva proizvodnja, među ostalim, doprinosi isticanju najboljih karakteristika vina.

Vinarija Kopjar prije nekoliko je godina osvojila dva zlata i nekoliko srebrnih medalja na tom natjecanju. -Ovogodišnje zlato za naš Sauvignon Premium 2023. i srebro za svježi Sauvignon Kopjar 2025. potvrda su našoj vinariji da radimo dobar posao i da smo se profilirali u jednog od najznačajnijih proizvođača sauvignona u Bregovitoj Hrvatskoj- istaknuo je Robert Kopjar iz vinarije Kopjar.

S CMB-a u Hrvatsku je stiglo ukupno sedam srebrnih odličja. Među njima čak pet pripada Središnjoj bregovitoj Hrvatskoj. Uz Kopjara, riječ je o vinarijama Lagradi, Litterarii, Ivančić i Vlahović. Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles ove se godine prvi put održao u Hrvatskoj. Njegovi su organizatori istaknuli kako što se sauvignona tiče, našoj zemlji raste konkurentnost te da se uspješno nosi s vodećim nacijama proizvođačima sauvignon