U Hrvatsku stigla Toyota Proace Max po cijeni od 33.025 eura uz 2,2-litreni D-4D dizel sa 120 KS

Toyota je u Hrvatskoj predstavila svog novog predstavnika u segmentu lakih gospodarskih vozila - Proace Max. Toyotina gama lakih gospodarskih vozila koja se naziva Toyota Professional donedavno se temeljila uglavnom na popularnom pick-up vozilu Hilux, dok je sada, nakon proširenja suradnje sa Stellantis grupacijom s kojom Toyota u LKV segmentu dijeli tehnologije, mnogo šira i potentnija. Uz Hilux, čija obnovljena izvedba uskoro također dolazi na naše tržište, u ponudi su i modeli Proace i Proace City, a sada i najveći dostavnjak Proace Max.

Proace Max donosi iznimnu svestranost, visoku nosivost i napredne tehnologije, osmišljene kako bi zadovoljile potrebe različitih industrija. Dostupan je u različitim karoserijskim izvedbama – furgon, sandučar s preklopnim stranicama, kiper, platforma te izvedbe s jednostrukom ili dvostrukom kabinom.

Proace Max dolazi u dvije duljine (L3 i L4) te tri visine (H1, H2, H3), čime nudi maksimalan teretni prostor do 17 m3 i nosivost do 1500 kg. Verzije s podvozjem omogućuju prilagodbu nadogradnjama za specifične djelatnosti poput hladnjača, mobilnih radionica i specijaliziranih dostavnih vozila.

Toyota uz Proace Max nudi tri snažne dizelske opcije, ali i 100% električnu verziju. Dizelaš je 2,2 D-4D koji dolazi s 120 KS (uz ručni mjenjač), 140 KS (dostupan s ručnim i automatskim mjenjačem) i 180 KS (isključivo s automatskim mjenjačem). Električna verzija dolazi uz bateriju kapaciteta 110 kWh, maksimalnom snagom 200 kW i WLTP dosegom do 420 km – idealno rješenje za ekološki osviještene poslovne korisnike.

Foto: Toyota



Toyota kao svoju prednost u odnosu na vrlo slične LKV modele koje nude ostale marke iz Stellantis grupe vidi vrhunsku postprodajnu podršku koja uključuje Toyota Relax jamstvo do 10 godina ili 200.000 km, asistenciju na cesti Toyota Eurocare, kao i mogućnost fleksibilnog financiranja putem Toyota Tsusho Leasing Croatia.

Cijene kreću od 33.025 eura (s PDV-om) za 2,2 dizel sa 120 KS i Base+ opremu.

Foto: Toyota



Toyota je iskoristila priliku i najavila dolazak novog Hiluxa za 2025. godinu, koji će biti dostupan u elektrificiranoj izvedbi s blagim hibridnim sustavom (48V), uz provjerene dizelske opcije. Hilux ostaje sinonim za izdržljivost i performanse u svim uvjetima, a nova generacija dodatno podiže ljestvicu u segmentu pickup vozila.