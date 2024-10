Trgovački lanac prodaje 'domaće mandarine' iz Egipta: 'Tamo teče rijeka Nil, ali nismo znali da imaju i Neretvu'

Neretvanske mandarine, ali iz Egipta – očito da je sve moguće kad je u pitanju hrvatsko tržište. Iako se čini kao loša šala, upravo takve se, naime, ovih dana prodaju u trgovačkom lancu Plodine u pakiranju od 2 kilograma u mrežici na čijoj etiketi na sve strane "vrišti" kako je riječ o domaćim, neretvanskim mandarinama berbe 2024., objavio je portal Halo, inspektore Europskog centra izvrsnosti potrošača Zagreb.

Da su hrvatske sugerira i srce s hrvatskom šahovnicom, poruka "Miris tradicije iz domovine", ime sorte Zorica, koja se podrazumijeva kao autohtona, no uz pakirnicu i/ili isporučitelja Agro Neretvu iz Opuzena na deklaraciji jasno piše kako je mandarinama zemlja porijekla Egipat. – Stalno upozoravamo potrošače na čitanje i praćenje deklaracija. Stalno upozoravamo na neke "nebuloze" koje imamo na tržištu hranom. Stalno ćemo i dalje ukazivati na propuste u trgovinama. Posebice one koje zavaravaju svoje kupce. Često ne svojom voljom već postupcima dobavljača, odnosno proizvođača – kažu iz Halo, inspektore, pa su tako jučer upozorili i na taj primjer u Plodinama koji ih je ostavio bez riječi.

– Ne vjerujete? Pogledajte slike! – upozoravaju. – Znamo da kroz Egipat teče rijeka Nil, ali nismo znali da i oni imaju Neretvu... Sada nas je isporučitelj simboličnog naziva Agro Neretva iz Opuzena (gle, iz Hrvatske je) naučio nečem novom iz geografije. I dodatno uvjerio kako se kroz brendiranje proizvoda naivnim i needuciranim potrošačima u Hrvatskoj svašta može prodati pod "domaće" – poručuju.

Neven Mataga, proizvođač mandarina iz Opuzena, a ujedno i potpredsjednik Hrvatske voćarske zajednice i član odbora Hrvatske poljoprivredne komore kaže kako takve priče najviše bole domaće proizvođače u Hrvatskoj, no pitanje su za institucije. Neretvanski proizvođači su, tvrdi on, ovih dana primijetili već kako se u Plodinama prodaju i južnoafričke mandarine. No one su ispravno deklarirane i upakirane, mada je suludo u sezoni domaćih, kojih je ovih dana u izobilju, zatrpavati tržište uvoznim mandarinama.

– To je šamaranje i najveće poniženje za nas proizvođače. Zamislite kako je to kad ima robe koliko želite na ovom našem području i sad netko u centru Opuzena prodaje mandarinu iz Južnoafričke Republike. To nije ništa drugo nego ruganje proizvođačima, i ne samo mandarina. Tako se događa i s jabukom i drugim artiklima u hrvatskoj državi. Svi znamo kako se trgovci i otkupljivači ponašaju u Sloveniji, Austriji i drugim zemljama kad ima domaće robe. Nitko njima ne zabranjuje da prodaju stranu robu, no svi drže do svoga osim nas i znaju koliko bi imali problema da je drukčije, od inspekcija nadalje. Ne znam uopće jesu li naši vrhovnici i inspekcije svjesni što dozvoljavaju u Hrvatskoj – tvrdi Mataga te dodaje: – Kako je pak moguće prodavati neretvanske pod egipatsku, ne znam. Trebalo bi biti nemoguće.

Možda je uvozna jednostavno upakirana u vreće za domaću mandarinu, pitamo, s obzirom na to da je, čujemo od Matage, Agro Neretva jedan od jačih proizvođača voća i povrća u dolini Neretve, i ne samo mandarina, a usto i jedan od većih otkupljivača. No Mataga kaže kako s tom tvrtkom proizvođači imaju više nego korektne i fer odnose i dosad je zapravo mislio da oni prodaju samo domaću robu. Kako je moguće egipatske mandarine prodavati pod domaće ili pak domaće pod egipatske, odaslali smo upite Državnom inspektoratu, Plodinama i Agro Neretvi.

Zasad je pristigao odgovor samo iz Agro Neretve u kojem kažu kako je riječ o "tiskarskoj greški koja se dogodila tijekom proizvodnje". – Mandarine potječu iz plodne doline Neretve, a ne iz Egipta. Naime, mandarine su sezonsko voće koje ne uspijeva u Egiptu u ovo doba godine. Ispričavamo se na ovoj nesretnoj pogrešci i zahvaljujemo na vašem razumijevanju i povjerenju – tvrde iz Agro Neretve te dodaju kako svake godine proizvode voće vrhunske kvalitete koje je prepoznato na domaćem i međunarodnom tržištu. – Naše mandarine su bogate vitaminom C, antioksidansima i vlaknima, što doprinosi zdravlju i vitalnosti. Certifikat GLOBAL GAP koji posjedujemo jamči visoke standarde u proizvodnji i sljedivost svakog ploda, od polja do vašeg stola – poručili su iz Agro Neretve.

Iz "Halo, inspektore" jučer su podsjetili kako je mandarina Zorica dobila je ime po Zorici Velagić, koja je s dr. sc. Živkom Gatinom radila na projektu agruma u dolini Neretve. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća Živko Gatin donio je novu sortu mandarina u to područje koja se pokazala kao najbolja sorta, objašnjavaju. – Ta je mandarina harmoničnog okusa, nema previše šećera, a nije ni kisela (ove baš i nisu takve). Većinom je urod prve klase, za razliku od ove na kakti "Neretvanskim mandarinama" koje su druge klase. Svojedobno je gostujući na HTV-u Mate Mihaljević, kolega Zorice Velagić, rekao kako je to jedina hrvatska sorta mandarina – objasnili su iz "Halo, inspektore", pitajući se kako je onda "ova Zorica iz Egipta".

DIRH: Došlo je do pogreške Iz Državnog inspektorata odgovorili su nam kako je poljoprivredna inspekcija danas obavila inspekcijske nadzore kod samog proizvođača te u Plodinama u centralnom skladištu i u maloprodajnim prodavaonicama u Zagrebu, Rijeci, Osijeku, Našicama i Varaždinu. - Utvrđeno je da je prilikom ispisivanja oznake odnosno naljepnice s podacima došlo do pogreške, pri čemu je na naljepnici napisano da je zemlja podrijetla Egipat, umjesto Republika Hrvatska - kažu iz DIRH-a. Dodaju kako proizvođač posjeduje potvrdu o sukladnosti kontrolnog tijela te da proizvodi mandarine sa zaštićenom oznakom izvornosti "Neretvanska mandarina“, kojih su proizvodnja, prerada i sam prehrambeni proizvod sukladni sa zahtjevima specifikacije. K tome, sustavu TRACES (Trade Control and Expert System) nije zabilježen uvoz mandarina podrijetlom iz Egipta od strane Agro Neretve. - Inspekcijskim nadzorom obavljenim kod trgovačkog društva, u prostorijama centralnog skladišta u Kukuljanovu, utvrđeno je da je subjekt povukao sa skladišta sporni proizvod te je isti vratio proizvođaču što je potvrđeno i inspekcijskim nadzorom - odgovaraju iz DIRH-a. Nadzorima obavljenim na tržištu u maloprodajnim prodavaonicama Plodina utvrđeno je da su pri dobivanju obavijesti iz sjedišta društva o pogrešci u navodu zemlje podrijetla ispravljale taj navod na način da se lijepila nova deklaracija preko sporne s navodom da je zemlja podrijetla Republika Hrvatska. - Poljoprivredna inspekcija nastavlja kontrolirati ispravnost označavanja ovog proizvoda na tržištu te u slučaju nesukladnosti i povlačenje istog s tržišta. S obzirom na trenutno utvrđene nesukladnosti protiv odgovornog proizvođača poduzet će se zakonom propisane mjere. Sukladno članku 7. stavku 3. alineji 2. Zakona o informiranju potrošača o hrani ako navedene informacije na hrani nisu u skladu s praksom poštenog informiranja, a što je protivno članku 7. Uredbe (EU) 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani koji propisuje da informacije o hrani ne smiju, između ostalog, biti obmanjujuće glede zemlje podrijetla proizvoda. Predviđena kazna za pravnu osobu je od 9290 -13.270 eura - zaključili su iz DIRH-a.

