Uvrštena je u 10 najljepših željezničkih ruta svijeta, a kreće iz - Hrvatske: Vozi od ovog vikenda, karta je 15 eura

Sarajevo i Ploče već više od 100 godina povezuje rijeka Neretva, ali i željeznička pruga koja je izgrađena kako bi Bosna i Hercegovina dobila izravan pristup moru. Kroz tu su trasu desetljećima prolazili putnici, roba i turisti, a danas se ubraja među najatraktivnije željezničke rute u ovom dijelu Europe. Od jučer su ponovno aktivirane sezonske linije koje povezuju ova dva grada, piše Putni kofer.

Željeznice Federacije BiH od 26. lipnja ponovno su uvele sezonski vlak na relaciji Sarajevo - Ploče, koji će prometovati petkom, subotom i nedjeljom sve do 27. rujna. Riječ je o jedinoj međunarodnoj željezničkoj vezi kojom se izravno može putovati iz Bosne i Hercegovine prema Jadranu. Vlak iz Sarajeva polazi u jutarnjim satima, dok je povratak iz Ploča planiran u kasnim poslijepodnevnim satima, a putovanje traje oko tri sata i dvadeset minuta. Cijena jednosmjerne karte iznosi 15 eura, dok povratna stoji oko 25 eura.

Ova linija već godinama privlači velik interes putnika tijekom ljeta jer omogućuje jednostavan dolazak na more iz unutrašnjosti BiH, ali i pruža jedinstveno iskustvo vožnje jednom od najljepših željezničkih dionica u regiji. Trasa duga oko 200 kilometara vodi kroz raznolike krajolike - od planinskih predjela središnje Bosne, preko Jablaničkog jezera, zatim kroz Mostar i Čapljinu, pa sve do doline Neretve i jadranske obale. Tijekom vožnje izmjenjuju se kanjoni, mostovi, tuneli i strme stijene, a posebno se ističe dio uz rijeku Neretvu koji ovoj ruti daje prepoznatljiv vizualni identitet.

Britanski Guardian ranije je ovu dionicu uvrstio među najljepša željeznička putovanja na svijetu, naglašavajući posebno relaciju Sarajevo – Mostar kao iskustvo koje ostavlja snažan dojam na putnike. Upravo taj dio pruge prolazi uz dramatične litice i smaragdnu rijeku, uz stalnu izmjenu tunela i mostova. Povijest pruge seže u 1891. godinu, kada je izgrađena kao uskotračna linija za prijevoz robe i putnika kroz zahtjevne planinske predjele. U to je vrijeme predstavljala veliki tehnički pothvat zbog kompleksnog terena i brojnih infrastrukturnih objekata poput mostova i tunela.

Ključna modernizacija dogodila se 1966. godine kada je pruga preuređena na standardni kolosijek i produžena do luke Ploče, čime je Bosna i Hercegovina dobila izravnu željezničku vezu s Jadranom te važan prometni koridor. Tijekom ratnih 1990-ih godina promet je bio prekinut, a veza između Sarajeva i Ploča postupno je nestala iz voznog reda. Posljednjih godina linija se ponovno uvodi sezonski i brzo stječe popularnost među putnicima.