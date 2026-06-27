Bolje spriječiti: Mnogi ne razmišljaju o ovom dijelu auta, a možete ga ozbiljno oštetiti tijekom ljetnih vrućina

Kako piše HAK, najizraženiji problem odnosi se na automobilske gume. One mogu početi pucati već nakon nekoliko godina korištenja ako su dulje vrijeme izložene UV zračenju i visokim temperaturama. Zbog toga dolazi do isušivanja ulja u materijalu od kojeg su gume izrađene, što ih čini krhkima i sklonima pucanju ili čak iznenadnom ispuhivanju tijekom vožnje. Sitne pukotine na bočnim stijenkama ili gaznoj površini jasan su znak povećanog rizika od pucanja gume.
Takozvana „suha trulež” najčešće se javlja kod vozila koja dulje vrijeme stoje neiskorištena. Stručnjaci upozoravaju da je redovita kontrola tlaka u gumama, barem jednom mjesečno, ključna za sigurnost jer i prenizak i previsok tlak ubrzavaju trošenje guma.
Kao dodatna zaštita preporučuje se parkiranje u hladu kad god je to moguće, kako bi se smanjila izravna izloženost suncu, a time i pregrijavanje guma. Dodatno, gume se mogu prekriti zaštitnim materijalima poput kartona ili tkanine. Pomaže i korištenje specijaliziranih proizvoda za njegu i zaštitu guma koji usporavaju njihovo isušivanje i produljuju vijek trajanja.Hrvatski navijači zatvorili prometnice i priredili spektakl u Philadelphiji