Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KLJUČNI SAVJETI

Bolje spriječiti: Mnogi ne razmišljaju o ovom dijelu auta, a možete ga ozbiljno oštetiti tijekom ljetnih vrućina

Split: Plaža na žnjanskom platou i u kasno poslijepodne puna je kupača koji traže osvježenje od vrućina
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.06.2026.
u 14:00

Takozvana „suha trulež” najčešće se javlja kod vozila koja dulje vrijeme stoje neiskorištena

Ekstremne vrućine značajno utječu na automobile, osobito tijekom dugotrajnih toplinskih valova. Nova vozila u pravilu su otporna na visoke temperature jer prolaze opsežna testiranja u različitim vremenskim uvjetima, no s godinama korištenja posljedice izlaganja suncu i vrućini postaju sve vidljivije, ponajprije na plastičnim i gumenim dijelovima vozila.

Kako piše HAK, najizraženiji problem odnosi se na automobilske gume. One mogu početi pucati već nakon nekoliko godina korištenja ako su dulje vrijeme izložene UV zračenju i visokim temperaturama. Zbog toga dolazi do isušivanja ulja u materijalu od kojeg su gume izrađene, što ih čini krhkima i sklonima pucanju ili čak iznenadnom ispuhivanju tijekom vožnje. Sitne pukotine na bočnim stijenkama ili gaznoj površini jasan su znak povećanog rizika od pucanja gume.

Takozvana „suha trulež” najčešće se javlja kod vozila koja dulje vrijeme stoje neiskorištena. Stručnjaci upozoravaju da je redovita kontrola tlaka u gumama, barem jednom mjesečno, ključna za sigurnost jer i prenizak i previsok tlak ubrzavaju trošenje guma.

Kao dodatna zaštita preporučuje se parkiranje u hladu kad god je to moguće, kako bi se smanjila izravna izloženost suncu, a time i pregrijavanje guma. Dodatno, gume se mogu prekriti zaštitnim materijalima poput kartona ili tkanine. Pomaže i korištenje specijaliziranih proizvoda za njegu i zaštitu guma koji usporavaju njihovo isušivanje i produljuju vijek trajanja.

Hrvatski navijači zatvorili prometnice i priredili spektakl u Philadelphiji
Ključne riječi
ljeto gume Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!