Bolje spriječiti: Mnogi ne razmišljaju o ovom dijelu auta, a možete ga ozbiljno oštetiti tijekom ljetnih vrućina

Ekstremne vrućine značajno utječu na automobile, osobito tijekom dugotrajnih toplinskih valova. Nova vozila u pravilu su otporna na visoke temperature jer prolaze opsežna testiranja u različitim vremenskim uvjetima, no s godinama korištenja posljedice izlaganja suncu i vrućini postaju sve vidljivije, ponajprije na plastičnim i gumenim dijelovima vozila.

Kako piše HAK, najizraženiji problem odnosi se na automobilske gume. One mogu početi pucati već nakon nekoliko godina korištenja ako su dulje vrijeme izložene UV zračenju i visokim temperaturama. Zbog toga dolazi do isušivanja ulja u materijalu od kojeg su gume izrađene, što ih čini krhkima i sklonima pucanju ili čak iznenadnom ispuhivanju tijekom vožnje. Sitne pukotine na bočnim stijenkama ili gaznoj površini jasan su znak povećanog rizika od pucanja gume.

Takozvana „suha trulež” najčešće se javlja kod vozila koja dulje vrijeme stoje neiskorištena. Stručnjaci upozoravaju da je redovita kontrola tlaka u gumama, barem jednom mjesečno, ključna za sigurnost jer i prenizak i previsok tlak ubrzavaju trošenje guma.

Kao dodatna zaštita preporučuje se parkiranje u hladu kad god je to moguće, kako bi se smanjila izravna izloženost suncu, a time i pregrijavanje guma. Dodatno, gume se mogu prekriti zaštitnim materijalima poput kartona ili tkanine. Pomaže i korištenje specijaliziranih proizvoda za njegu i zaštitu guma koji usporavaju njihovo isušivanje i produljuju vijek trajanja.