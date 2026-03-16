Što se događa kada ste u krivoj brzini? HAK-ov stručnjak: 'Ovakvi su auti u najvećem problemu'

Vozači automobila s ručnim mjenjačem ponekad mogu napraviti pogrešku koja može imati ozbiljne posljedice za motor. Jedna od najčešćih je pogrešno prebacivanje u nižu brzinu, primjerice iz pete izravno u drugu. U takvoj situaciji broj okretaja motora naglo raste, a ako vozač na vrijeme ne reagira, može doći do skupog mehaničkog kvara, piše HAK.

Kako objašnjava Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu, prekoračenje maksimalno dopuštenog broja okretaja može uzrokovati oštećenja na motoru, ponajprije na razvodnom mehanizmu koji upravlja otvaranjem i zatvaranjem ventila.

Posebno su osjetljivi stariji motori kod kojih je, zbog istrošenosti klipnih prstena, povećana propusnost kompresije. U takvim slučajevima pri visokim okretajima motor može početi povlačiti ulje iz uljnog korita kroz odušak i ubacivati ga u usisnu granu. To može dovesti do nekontroliranog samopaljenja ulja, nakon čega vozač više ne može kontrolirati broj okretaja motora. Okretaji tada često prelaze maksimalne vrijednosti, što u pravilu završava ozbiljnim mehaničkim oštećenjima.

Kod nekih proizvođača ugrađene su sigurnosne zaštite koje mogu spriječiti takav scenarij. Sustav tada elektronički prekida ubrizgavanje goriva kako bi se spriječilo daljnje povećanje okretaja iznad dopuštene granice. Ipak, stručnjaci upozoravaju da je i dalje najvažnije pravilno rukovanje mjenjačem kako bi se izbjegle ovakve situacije.