Slovenci su ju ozakonili, a u nas joj se nada 86 posto radnika: Očekujete li božićnicu?

Slovenska vlada odlučila je sa božićnica postaje obvezna isplata svim radnicima, bez obzira rade li u privatnom ili javnom sektoru. Kako bi se olakšao položaj tvrtki koje se bore s likvidnošću, vlada je predvidjela mogućnost da se božićnica isplati naknadno, sve do kraja ožujka 2026. Dodatno, za ovu godinu uvedena je i posebna olakšica: poduzeća koja nisu u stanju podmiriti puni iznos mogla bi radnicima isplatiti samo manji dio, otprilike 160 eura. No takve tvrtke u isto vrijeme ne bi smjele dijeliti dividende ni isplaćivati bonuse menadžmentu, piše portal Moj Posao.

Poslodavačke udruge načelno pozdravljaju pokušaj vlade da im iziđe ususret, ali i dalje tvrde da prijedlog ostavlja previše nejasnoća. Smatraju da bi božićnica trebala ostati dobrovolna te upozoravaju da su pravne iznimke problematične ako se isplata definira kao zakonsko pravo. Posebno su zabrinuti obrtnici, koji upozoravaju da će velik broj manjih poduzeća teško podnijeti takvu obvezu, pogotovo ona koja su prošlu godinu već završila u minusu.

Situacija u Hrvatskoj je takva da je lani prema istraživanju portala MojPosao 86% radnika u Hrvatskoj očekivalo božićnicu, godinu prije dobilo ju je njih 85%. Čak 71% zaposlenih vjeruje da je to pravo svakog zaposlenika i zamjera poslodavcima ako je ne isplate, a dobivena nagrada najčešće se potroši na plaćanje osnovnih troškova.

Božićnice za umirovljenike, starije osobe i socijalno osjetljive kategorije građana i ove će godine isplatiti otprilike tek trećina hrvatskih gradova i općina. Opetovani rekorder je vjerojatno Umag s iznosom do 600 eura. Prema Vladinoj odluci, podsjetimo, umirovljenicima stiže i godišnji dodatak od 6 eura za svaku godinu staža, što će u prosjeku iznositi oko 180 eura za 31 godinu staža, a ukupno je osigurano 210 milijuna eura.

Na popisu gradovi koji će ove godine dijeliti božićnicu umirovljenicima nalaze se i Varaždin, Zaprešić, Pakrac, Križevci, Mursko Središće, Sveti Juraj na Bregu, Umag, Baška, Poreč, Karlovac te Ivanec, ali i brojni drugi.