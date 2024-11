Prijeteći pozivi stižu iz Indije: Prevaranti su sve agresivniji, naučili su naš jezik i barataju sa 6000 eura

Pozivi prevaranata koji vam na ovaj ili onaj način pokušavaju 'izmusti' novac već neko vrijeme ne jenjavaju. Štoviše, kako se bliži kraj godine, čini nam se da se intenziviraju. I naš je broj mobitela među onima koji su im pali u ruke. Već smo odradili pokušaje javljanja na više stranih jezika, između ostaloga i na ruskom i kineskom, ne bismo li ih obeshrabrili, ali to je pomoglo samo kratkoročno. Vrlo brzo se reorganiziraju, nađu sugovornika iz tog ili bliskog govornog područja te nastavljaju zvati. Nije pomoglo ni kad smo rekli da je osoba koju traže – preminula. Ranije su zvali predstavljajući se kao djelatnici tvrtke koja posluje na burzi vrijednosnih papira, uvjeravajući 'žrtvu' da im je nekad negdje potpisala punomoć za zastupanje, pa oni sad, eto, imaju sjajnu ponudu. U toj fazi nisu bili nasilni i moglo ih se prepoznati po inozemnom broju s kojega je poziv dolazio, najčešće britanskom ili irskom.

No, sad pozivi stižu s hrvatskih brojeva i ekipa koja zove je agresivna. Zajedničko im je još i to što sad mahom zovu muškarci (ranije je bilo i žena), predstave se imenom koje zvuči kao naše, govore jezikom koji zvuči kao da je iz naših krajeva, ali odaje ih naglasak zbog kojega mislim da zovu iz Bugarske ili Rumunjske. Pristojno sam se javila te pristojno, ali odrešito kazala da im broj mobitela nisam dala, da ništa nisam potpisala, ništa ne želim niti ću kupiti, kao i da prekidam razgovor. Čim sam prekinula vezu, poziv se ponovio, a muškarac s druge strane prijeteći je vikao: „Ti ćeš meni spuštati slušalicu! Ti ćeš meni...“. Nisam čula kraj, opet sam prekinula vezu. Zvao je opet i opet i opet... Kako sam blokirala jedan broj, prebacio bi se na drugi, dok mu ta 'igra' nije dosadila. Nakon nekoliko dana mira, nazvao je drugi, s istom pričom, ali pod drugim imenom. Dobio je isti odgovor poput svog prethodnika, no on je na to – umjesto prijetnjama – reagirao pjesmom. „Lalalalalala...“, orilo se iz mobitela, dok nisam i taj broj blokirala. „Možete blokirati jedan broj, drugi, treći, ali zvat će oni i dalje. Možete, nažalost, samo promijeniti svoj broj mobitela i nadati se da neće tako skoro negdje na internetu naletjeti i na taj novi broj. Jer tako oni dolaze do brojeva.

FOTO Kad izađete iz automobila i idete točiti gorivo, dotaknite vozilo, to vam može spasiti život

Privatni broj možete staviti u registar 'Ne zovi', za službeni vam to vjerojatno nije najbolja opcija. Također, i tada vaš broj mogu negdje naći, nema garancije. Ako su iz druge države, a jesu, ni policiju nema koristi zvati“, rekli su nam iz A1 Službe za korisnike. Dakle, kad vidite nepoznat broj pozivatelja, procijenite sami hoćete li se javiti, imate li vremena i volje za raspravu s prevarantima. Jer oni to jesu, nema sumnje.

- Bez obzira na jezik kojim govore, to su u 90 posto slučajeva pozivi iz Indije, ali zamaskirani su – kazali su nam iz Službe za korisnike. Nije nam to baš 'leglo', jer naši su brojevi, ovdašnji je i jezik... „Vjerujte, iz Indije je, brzo se oni prilagode, a od tamo dolazi velika većina tih scamova. Imaju poseban program i zovu sa skrivenih brojeva, ali mogu prikazati da izgleda kao da zovu s bilo kojeg broja koji odaberu. Svi teleoperateri imaju te situacije, svi rade na tome, i HAKOM je upoznat s problemom, ali rješenja trenutačno nema“, pojasnio nam je susretljivi operater. Pokušao nas je utješiti kazavši da će prevaranti s vremenom prijeći na nekog drugog, kad shvate da mi nećemo nasjesti na priču o 6000 eura koje imamo na nekom računu, za koji ne znamo jer smo kroz godine zaboravili da smo im nekad nešto potpisali, prijavili se u neku aplikaciju ili slično. Nekoj tamo tvrtki – u svakom je razgovoru naziv drukčiji – čije ime završava sa chain ili chair.

Ne nasjedajte, nemate novac, ako ga niste sami zaradili i položili na neki račun, a ako ste to napravili onda jako dobro znate da taj novac imate. Kako bilo, nećete dobiti novac, možete samo ostati bez njega. Nastavite li dobrohotno razgovarati s tim prevarantima, poslat će vam mail s linkom, na koji biste trebali otići, kliknuti. Nikako to nemojte učiniti! Druga opcija je da traže broj vašeg bankovnog računa. Lažirat će uplatu na vaš račun, nešto veću od iznosa kojeg su vam, kao, trebali uplatiti, te će tražiti da im vratite 'višak' novca. Opet, ne nasjedajte! Jedini novac koji imate na računu onaj je za kojeg znate i kojeg ste sami zaradili. Zvuči li vam sve ovo prenaivno da bi netko nasjeo na prevaru? Da ljudi ne nasjedaju, prevaranti ne bi i dalje tako uporno zvali. Oni i dalje egzistiraju zato što u svojim prevarama uspijevaju.