Povratak SsangYonga s pick-up velikanom Musso Grand za 38.999 €

Korejski SsangYong vratio se u Hrvatsku nakon što je taj proizvođač više od desetljeća izbivao s našeg, ali i europskog tržišta automobila. Bilo je to uvjetovano strogim ekološkim normama u Europi, ali i višekratnim promjenama vlasničke strukture samog SsangYonga kojem je prijetio bankrot. Sada je dobio novog vlasnika, korejsku KG grupu, jakog igrača u kemijskoj i čeličnoj industriji, koji je donio stabilnost.

SsangYong i dalje ostaje specijalist za terenska i SUV vozila, a jedan od ciljeva mu je ponovni probitak na europsko tržište s jednim jakim adutom - povoljnom cijenom. Prvi model koji je u Hrvatskoj ponudio novi-stari zastupnik KMAG, koji u svom portfelju ima i zastupstvo Kije i Volva, jest pick-up Musso Grand. Uskoro će u ponudi biti i SUV C segmenta Korando te veliki SUV Rexton, na temelju kojega je Musso razvijen.

U Hrvatskoj će se SsangYong Musso Grand nuditi samo u double cab verziji s dva reda sjedala i 4x4 pogonom i to uz N1 homologaciju. To znači da se može registrirati kao gospodarsko vozilo s mogućnošću potpunog odbitka PDV-a za poduzetnike. Početna cijena automobila jest 38.999 eura (uz trošarinu i PDV).

Radi se o verziji s jedinim motorom u ponudi, 2,2-litrenim turbodizelašem s 202 konjske snage pri 3800 o/min i 400 Nm uz 6-brzinski ručni mjenjač i pogon na sva četiri kotača. Doplata za 6-brzinski automatski mjenjač renomiranog japanskog proizvođača Aisin jest 1900 eura. Ovaj model dolazi uz tri razine opreme: Active, Venture i Ultimate.

Musso Grand dugačak je pozamašnih 540,5 centimetara, uz međuosovinski razmak od 321 cm. U kabini se komforno može smjestiti pet osoba uz velikodušan tovarni prostor dužine 161 centimetar, širok 157 i dubok 57 centimetara.

Za razliku od tradicionalne monovolumenske koju koriste neki proizvođači pick-upova, kod Musso Granda su karoserija, motor i ovjes postavljeni na novom quad okviru. Struktura četverokutnog okvira, izrađenog od čelika s izuzetno visokom čvrstoćom rastezanja, iznimno je tvrda i vrlo učinkovita u izolaciji udaraca u vožnji po razigranom terenu ili neravninama te tako jamči optimalnu čvrstoću i stabilnost.

S djelomičnim 4WD pogonom vozač može sam izabrati kada će aktivirati sustav s obzirom na promijenjene prilike na cesti ili terenu. Aisinov 6-stupanjski automatski mjenjač zadužen je za optimiziranu izmjenu stupnjeva prijenosa u različitim voznim uvjetima - na cesti ili izvan nje.

Stražnji ovjes s lisnatim oprugama jamči da se ovaj model vozi uglađeno i dobro se ponaša i pod velikim teretnim opterećenjem i kod vuče. Povući može do čak tri tone s automatskim mjenjačem. Najveća ukupna dozvoljena masa vozila i prikolice je 6450 kg s ručnim mjenjačem, odnosno 6750 kg uz automatski mjenjač.

Na blatnim ili snijegom prekrivenim površinama može doći do proklizavanja jednog od kotača, odnosno on može ostati u zraku. Tada blokada diferencijala prenosi okretni moment na kotač koji ima bolji kontakt s podlogom. Tako Musso Grand ima odgovarajući pogon i na najskliskijim podlogama. Dolazi uz pet godina tvorničkog jamstva, odnosno do 100.000 kilometara (što prije nastupi).

Imali smo priliku kratko isprobati top verziju 2,2 XDI Ultimate 4x4 sa 6-stupanjskim automatikom (45.299 eura s PDV-om), koji se čini vrlo uglađen i sjajno opremljen uz 9,2-inčni središnji ekran, fine materijale i niz sigurnosnih sustava. Najveća mu je brzina 177 km/h, a prosječna tvornička potrošnja kod modela s automatskim mjenjačem iznosi 8,6-88 l/100 km.