Pet kobnih grešaka koje uništavaju vašu zimsku odjeću: Evo kako ih izbjeći

Pranje zimske odjeće prava je tlaka. Debele tkanine upijaju vlagu, hladno vrijeme otežava sušenje, a različiti materijali poput vune, flisa i kašmira zahtijevaju potpuno drugačiji tretman. Najveća i najčešća pogreška koju činimo jest pranje svih zimskih komada zajedno, na istom programu. Ubacivanje jakne s metalnim zatvaračima i čičak trakama zajedno s osjetljivim vunenim šalom može trajno oštetiti nježna vlakna. Svaka tkanina ima svoj ritam i zahtijeva prilagođenu temperaturu, centrifugu i deterdžent. Zaboravite na brze programe i pristup "sve u jedan bubanj", jer u zimskoj garderobi, kao i u odijevanju, jedna veličina nikako ne odgovara svima.

Druga velika zabluda odnosi se na temperaturu vode i izbor deterdženta. Dok se bojimo da će topla voda uništiti odjeću, pranje u ledenoj vodi može biti jednako štetno. Deterdženti se u njoj teže otapaju, ostavljajući za sobom tragove na tkanini i onaj neugodan miris koji signalizira da rublje nije posve čisto. S druge strane, previsoka temperatura, čak i za stupanj-dva, može pretvoriti vaš omiljeni vuneni pulover u veličinu za lutke. Jednako je važno koristiti pravi deterdžent. Obični praškasti deterdženti često sadrže enzime koji razgrađuju proteinska vlakna vune i perja, dok omekšivači mogu obložiti vlakna i smanjiti njihovu izolacijsku moć. Uvijek birajte tekuće, blage deterdžente, po mogućnosti one namijenjene osjetljivim tkaninama poput vune.

Pretrpavanje perilice rublja treća je navika koja uništava zimsku odjeću. U želji da uštedimo vrijeme i energiju, često naguramo teške deke, traperice i jakne u bubanj do posljednjeg milimetra. No, zbijena odjeća nema dovoljno prostora za pravilno ispiranje i centrifugiranje. Voda i deterdžent ostaju zarobljeni u vlaknima, što rezultira vlažnim, pljesnivim rubljem kojem trebaju dani da se osuši. Jednostavno pravilo glasi: uvijek ostavite širinu dlana slobodnog prostora na vrhu bubnja. To omogućuje bolji protok vode i zraka, učinkovitije pranje i, što je zimi ključno, kraće vrijeme sušenja.

Posljednja, ali ne i manje važna greška jest zanemarivanje procesa sušenja. Mnogi misle da je posao gotov kad perilica završi s radom, no nepravilno sušenje može nanijeti više štete od samog pranja. Korištenje sušilice na visokoj temperaturi može trajno smanjiti vunene komade, dok vješanje teških, mokrih džempera uzrokuje njihovo istezanje i potpuni gubitak oblika. S druge strane, perje u jaknama može se slijepiti u grudice ako se ne suši pravilno, čime jakna gubi svoju dragocjenu toplinsku izolaciju. Sušenje je pola bitke, a za svaki materijal postoje stroga pravila.

Vuna je prirodno vlakno koje zahtijeva najnježniji mogući tretman. Prije svega, uvijek provjerite etiketu s uputama za održavanje. Ako je dopušteno strojno pranje, koristite isključivo program za vunu ili osjetljivo rublje na temperaturi do 30 °C. Ručno pranje je najsigurnija opcija: napunite lavor mlakom vodom, dodajte specijalni deterdžent za vunu, uronite odjevni predmet i nježno ga stišćite bez trljanja ili uvijanja. Nakon ispiranja u čistoj, mlakoj vodi, višak vode uklonite tako da odjeću položite na veliki ručnik i zajedno ih zarolate. Vunene komade nikada ne vješajte. Sušite ih položene na ravnoj površini, primjerice na stalku za sušenje, dalje od izravnog sunca ili izvora topline.

Pranje pernate jakne mnogima se čini kao nemoguća misija, no uz nekoliko trikova proces je jednostavan. Prije pranja obavezno zatvorite sve patentne zatvarače i džepove te okrenite jaknu naopako. U perilicu stavljajte samo jednu jaknu jer će se tijekom pranja napuhati i ispuniti cijeli bubanj. Ključan trik je ubaciti dvije do tri čiste teniske ili posebne loptice za sušenje u bubanj. One će tijekom pranja i sušenja udarati po jakni, sprječavajući sljepljivanje perja i održavajući njegovu punoću. Koristite isključivo tekući deterdžent za osjetljivo rublje ili perje i odaberite program s temperaturom do 40 °C, uz najnižu moguću brzinu centrifuge. Sušenje je najvažniji korak: jaknu sušite u sušilici na niskoj temperaturi, zajedno s teniskim lopticama. Povremeno zaustavite sušilicu i protresite jaknu kako biste dodatno razbili grudice perja. Ako nemate sušilicu, sušite je na zraku, na vjetrovitom mjestu, redovito je tresući svakih sat vremena. Jakna je potpuno suha tek kada pod prstima više ne osjećate nijednu grudicu perja.