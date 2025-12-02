Naši Portali
KRAJ JEDNE ERE

Ova europska zemlja prva na svijetu ukida dostavu i prikupljanje pisama, ovo je razlog

02.12.2025.
Sličan trend zabilježen je u mnogim drugim državama, dok je paketni promet u stalnom porastu. Na globalnoj razini, 2022. godine poslano je 161 milijarda paketa, a očekuje se da će do 2027. godine broj porasti na 256 milijardi

Od 30. prosinca 2025. godine, Danska će postati prva zemlja u svijetu koja službeno ukida dostavu i prikupljanje pisama putem državne poštanske službe. Poštanska služba PostNord najavila je kako će na taj datum biti isporučena posljednja pisma i razglednice, čime završava era klasične poštanske dostave u zemlji.

Razlog za ovu odluku je značajan pad broja poslanih pisama, koji je u posljednjih 25 godina smanjen za čak 90%. Uvođenjem novog zakona, obveza pružanja univerzalne poštanske usluge je ukinuta, a također je ukinuto i oslobađanje poštanskih usluga od PDV-a, što je dovelo do povećanja cijene standardnog pisma na 29 kruna (oko 4,50 eura), što je učinilo dostavu pisama neisplativom za korisnike i sustav, piše Fenix.

Ova promjena znači da crveni poštanski sandučići, koji su bili prepoznatljiv simbol danskih gradova, nestaju iz javnih prostora, a ostati će samo kao muzejski eksponati. U budućnosti će se pisma moći slati samo putem privatne tvrtke DAO, a komunikacija će uglavnom biti digitalna, zamijenivši klasičnu papirnu komunikaciju. Ovaj trend ubrzan je tijekom pandemije i sada je postao neizbježan.

Danska nije jedina zemlja u kojoj se bilježi pad broja poslanih pisama. Sličan trend zabilježen je u mnogim drugim državama, dok je paketni promet u stalnom porastu. Na globalnoj razini, 2022. godine poslano je 161 milijarda paketa, a očekuje se da će do 2027. godine broj porasti na 256 milijardi.

Dok su neke poštanske službe poput Deutsche Post DHL uspješno prilagodile svoje poslovanje u logističke divove, druge, poput britanskog Royal Mail-a, i dalje se suočavaju s financijskim poteškoćama. U Grčkoj je u studenom zatvorena gotovo polovica poštanskih ureda, što je izazvalo prosvjede, dok je američka pošta USPS prijavila gubitak od 9 milijardi dolara u jednoj godini.

Počeo Advent u Zagrebu: 'Cijene jesu malo visoke, ali atmosfera je super pa se isplati doći'
Kupnja