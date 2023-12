VIDEO Novi mali Lexus u Hrvatsku stiže početkom 2024. Već smo ga vozili, a znamo i cijenu

Lexusov novi kompaktni crossover LBX u Hrvatskoj se po početnoj cijeni od 31.500 eura očekuje krajem ožujka, eventualno početkom travnja, a mi smo ga u Španjolskoj već imali priliku voziti. Na cestama Valencije i njezine okolice provjerili smo što može ponuditi ovaj kompaktni premium automobil opremljen potpuno novim hibridnim električnim pogonskim sklopom sa samostalnim punjenjem. Model LBX čistokrvni je Lexus, uvjerili smo se, u potpunosti odražava kvalitetu ove Toyotine luksuzne marke, a iako je LBX novi početak njihove ponude u njemu ne nalazimo nikakvih kompromisa, kad je riječ o udobnosti, opremi, izradi, pogonskom sklopu. Razumljivo, Lexus nije htio riskirati jer LBX im je ključni model, posebno u Europi, gdje očekuju da će biti među najtraženijima.

Lexus će novi LBX ponuditi kao hibrid, plug in hibrid i baterijski električni automobil. S gore navedenom cijenom, osim što je najmanji, bit će to i najpovoljniji Lexus, novi početak njihove ponude. U tom segmentu konkurencija je prilično tanka, gotovo da je i nema. Iz Lexusa kao kupce vide vozače koji već imaju Lexus pa bi im LBX trebao biti drugi auto u obitelji, kao i one koji će kroz LBX prvi put zakoračiti u Lexusov svijet. Iako je ovaj mali crossover najmanji Lexus, tako je od velikog značaja za japansku luksuznu marku. Donosi tradicionalan luksuz, vidljiva je posvećenost detaljima. U vožnji je komforan, upravljiv. Komunikacija između vozača i automobila odvija se posve prirodno, za volanom smo se osjećali kao kod kuće – sve su komande na dohvat ruke, sve logično raspoređeno, ergonomija je uzorna. No, iako nam je sve u LBX-u prirodno, ne možemo reći da je isto, već poznato. Premium dojam ovdje ipak dolazi u ležernijem izdanju. Već i vanjski dizajn LBX-a predstavlja velik odmak od Lexusove tradicije. Nova je prednja rešetka, svjetla su uska, poklopac motora izdužen. Novo lice Lexusa ukazuje na novi identitet marke, na novi dizajnerski smjer koji će ponijeti svi budući Lexus modeli. Očito je da se novi Lexus namjerio na mlađeg vozača, ili barem onoga tko se takvim doživljava. I paleta boja je živahnija od uobičajene te uključuje i plavu, crvenu, narančastu boju, a na raspolaganju su i dvobojne inačice.

Horizontalna instrumentna ploča potpuno je digitalna, 12,3-inčna te dopunjena head-up displayem Foto: Lexus

Interijer je dizajnerski čist i otvoren, zvučna izolazija je za svaku pohvalu. Horizontalna instrumentna ploča potpuno je digitalna, 12,3-inčna te dopunjena head-up displayem. Vozačka pozicija jednaka je onoj u kakvom sedanu. Sjedi se nisko. Na prednjim sjedalima ugodno je, prostora ima koliko treba, sjedala pružaju adekvatan oslonac. Na stražnjim sjedalima ne vlada tolika raskoš prostora, ali u skladu je sa segmentom kojem automobil pripada. Kratki prevjesi i nizak centar gravitacije doprinose agilnosti u vožnji. Doprinos su tu dale i nove tehnologije, a ne možemo ne uočiti mirnoću karoserije prilikom skretanja ili brže vožnje krivinama, kao i kod naglog kočenja. Izostaje ono klasično ‘zaranjanje’ nosom automobila, jer novi sustav kod kočenja kontrolira sva četiri kotača. Lexusov sustav pogona na sva četiri kotača E-Four dostupan je kao opcija na nekim izvedbama LBX-a. Dodatni elektromotor na stražnjoj osovini automatski pruža bolje držanje ceste i veću stabilnost koja je potrebna na skliskim površinama i u zavojima. Ne čini neku razliku u samoj snazi automobila, ali razlika u stabilnosti je očita. Premda zapremnina trocilindarskog motora iznosi samo 1,5 litru, on je sasvim prikladan za pogon LBX-a u okviru hibridnog električnog pogonskog sklopa sa samostalnim punjenjem. Dakle, ne morate na punjač, a mnoge svakodnevne rute možete prijeći samo na struju, pogotovo one gradske.

Novi najmanji Lexus – i najmanji Lexus ikada - dug je 419 centimetara, 182,5 cm je širok i 156 cm visok Foto: Lexus

Iz Lexusa ističu da je motor pouzdan, da ima prirodni usis te nije podložan opterećenjima pri radu jer nema turbopunjenje. Upotreba elektroničkog, promjenjivog sustava otvaranja ventila (VVT-iE) također je doprinijela učinkovitosti i odazivu, čak i pri niskim brojevima okretaja. Maksimalna izlazna snaga ovog hibridnog sustava iznosi 136 KS/100 kW s maksimalnim momentom od 185 Nm. Iz mirovanja do stotke LBX dođe za 9,2 sekunde, te može povući do 750 kilograma. Nova generacija samopunjivog hibridnog sustava dolazi s novom bipolarnom NiMH baterijom, lakša je i manja od one u prethodnoj generaciji ovog hibridnog sustava, ali proizvodi više energije pa igra veću ulogu u poboljšanju performansi automobila. S više snage koju pruža baterija, motor sad može raditi na broju okretaja do 20% nižem. Osim što je to dobro za potrošnju goriva, ujedno znači tiši rad.

Model LBX prvi je Lexus na globalnoj GA-B platformi na kojoj je nastao i Yaris Cross, no uz povećanje dimenzija. Novi najmanji Lexus – i najmanji Lexus ikada - dug je 419 centimetara, 182,5 cm je širok i 156 cm visok. U prtljažnik mu, mjereno do krova, stanu 402 litre. Lexus LBX opremljen je poput svakog drugog, većeg i skupljeg, modela ove premium marke. Posebno je to izraženo kod sustava potpore vozaču, koje LBX serijski donosi. Primjerice, ima sustav koji vozaču i putnicima ne dozvoljava otvaranje vratiju ako uz parkirani automobil nailazi biciklist koji bi u otvorena vrata mogao udariti. Na modelima više razine opreme, sekvencijalni sustav Shiftmatic pruža mogućnost mijenjanja stupnjeva prijenosa na kolu upravljača, što pruža osjećaj upotrebe ručnog mjenjača i komfor automatika. Iz Lexusa za naše tržište izdvajaju inačicu s Relax paketom, po cijeni od 36.727 eura, odnosno oko 34.000 eura na leasing uz Toyotino financiranje.