KVIZ Koliko dobro poznajete električne automobile? Pripremili smo vam 10 pitanja

Električni automobili su zbog sve strožih ekoloških normi čini se naša budućnost, a zbog prelaska s pogonskih agregata s unutarnjim izgaranjem na električni pogon autoindustrija trenutno doživljava najveću promjenu u svojoj povijesti. Nafta i njezini derivati su dominirali kao pogonsko gorivo više od 120 godina, no znate li da je prvi električni automobil napravljen još u 19. stoljeću? No, fosilna goriva su pobijedila i električni automobili u cestovnom prometu se nisu koristila više od 100 godina do pojave Tesla Motorsa 2003. godine. Udio električnih automobila u ukupnoj globalnoj prodaji novih osobnih automobila se utrostručio u samo dvije godine, s 4 posto udjela u 2020. do 14 posto udjela u 2022. godini.

Koliko dobro poznajete električne automobile? Pripremili smo kviz od 10 pitanja u kojem možete provjeriti svoje znanje. Sretno!