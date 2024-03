Novi AutoStyle u srijedu na dar uz Večernji list

Električni auti od 2027. godine trebat će 'putovnice za baterije' da uđu u Europsku uniju, kako bi se omogućila veća transparentnost ugrađenih materijala – što je konkretno u njih ugrađeno i odakle ta sirovina potječe. Digitalni dokumenti bit će povezani s VIN-om i QR kodom koji će, kada se skenira, otkriti informacije o izvorima i prirodi sirovina, ali i o stanju baterije. Taj je potez dio nove EU uredbe, koja zahtijeva od proizvođača baterija ili vozila da otkriju emisije ugljika iz proizvodnje i postupno uključe veće udjele recikliranih materijala do 2035. godine, kada Europska unija planira zabraniti prodaju novih ICE automobila (osim onih pogonjenih e-gorivom). Putovnice baterija trebale bi rasvijetliti često nejasne kanale nabave baterija. Koštat će između 7 i 13 eura po bateriji te će povećati pouzdanost opskrbnog lanca – znat će se tko je što ugradio, kada i gdje. Više o najavljenim putovnicama za baterije električnih automobila, ali i o mnogim drugim temama, pročitajte u novom broju magazina AutoStyle koji u srijedu, 20. ožujka, dolazi na dar uz Večernji list.

Foto: VL

Razotkrivamo i koliko je hibrida i električnih vozila diljem Europe, koliko pojedine države imaju automobila na 1000 stanovnika. Često znamo reći da vozimo prastare automobile, no prosječan hrvatski automobil nije među najstarijima u Europskoj uniji. Zapravo spadamo u zlatnu sredinu, budući da 11 država članica EU ima stariji vozni park od Hrvatske: Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka i Španjolska. No, tamo smo samo u brojčanom smislu, jer sve države u koje se nastojimo ugledati imaju novije, naprednije i sigurnije automobile.