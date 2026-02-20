Stručnjaci prelomili: Ovo je najviša temperatura na kojoj smijete držati frižider. Sve iznad toga je rasadnik za bakterije

Postoji li "ispravna" temperatura za hladnjake i zamrzivače? Da. Stručnjaci kažu da je idealna temperatura za hladnjak 3°C, što će pomoći očuvati svježu hranu što je duže moguće bez stvaranja ledenih kristala na salati ili rasta bakterija u sirovom mesu, piše Consumer Reports.

Za zamrzivač, temperatura od -18°C održat će hranu potpuno smrznutom. Međutim, mnogi hladnjaci imaju kontrole koje omogućuju odabir između nekoliko brojeva, obično 1 do 5, gdje je 1 najhladniji, a 5 najtopliji. Čak i kad hladnjaci imaju digitalne kontrole za precizno postavljanje temperature, naši testovi su pokazali da postavke često nisu potpuno točne.

S druge strane, portal bgr.com piše kako je preporučena temperatura za hladnjak je 4,4°C, dok temperatura zamrzivača treba biti -18°C. Iako mnogi hladnjaci imaju jednostavne brojčane kontrole, točno postavljanje temperature nije uvijek precizno. Testovi su pokazali da postavke hladnjaka često nisu potpuno točne, a za točnu provjeru najbolje je koristiti termometar za hladnjak. Stručnjaci, uključujući i organizacije poput FDA (U.S. Food and Drug Administration) i FoodSafety.gov, savjetuju korištenje termometra kako bi se osiguralo da temperatura bude pravilna.

Zašto je preporučena temperatura 4,4°C (40°F)? Na toj temperaturi bakterije koje uzrokuju trovanje hranom rastu vrlo sporo. FDA napominje da se na sobnoj temperaturi broj bakterija može udvostručiti svakih 20 minuta, a to može biti opasno za zdravlje. Također, bakterije poput Listeria mogu se razvijati već na 2°C, što je niže od preporučene temperature za hladnjak. Salmonela je također jedan od glavnih uzroka trovanja hranom, posebno u SAD-u, gdje godišnje uzrokuje milijune slučajeva i nekoliko tisuća smrtnih slučajeva. Zbog toga je važno pravilno skladištiti hranu, bilo da je riječ o sirovom mesu, mlijeku, voću ili povrću.

FDA također preporučuje da hranu stavite u hladnjak ili zamrzivač unutar dva sata nakon kupovine ili kuhanja, a ako je temperatura okoline iznad 32°C, trebalo bi to učiniti unutar jednog sata. To vrijedi i za ostatke hrane, koji se također moraju staviti u hladnjak unutar dva sata.

Za sigurnost hrane nakon nestanka struje, termometri u hladnjaku i zamrzivaču mogu vam pomoći da procijenite je li hrana još uvijek sigurna za konzumaciju. Ako temperatura bude veća od 4,4°C, možda ćete morati baciti hranu. Ako postavite hladnjak na temperaturu koju preporučuje Consumer Reports, 2,7°C (37°F), to može pomoći u održavanju hrane na nižim temperaturama nego što je preporučeno od strane FDA.